Іран оприлюднив відео з дронами і ракетами як відповідь на заяви Трампа

Іран відповів на заяви Трампа кадрами своїх підземних тунелів, які заповнені швидкісними дронами, протикорабельними ракетами та морськими мінами.
Головні тези:
- Іран відповів на заяви Трампа демонстрацією своїх військових потужностей.
- Президент США переконаний, що війна може вплинути на ціни на нафту, підкреслюючи напруженість у відносинах з Іраном.
- Іран готується до можливих конфліктів у морі, презентуючи нові засоби оборони та взаємодії з потенційними загрозами.
Іран продемонстрував свої підземні тонелі з дронами і ракетами
Попередньо, президент США хизувався, що в Ірані вже "нічого бомбити".
Також Трамп сказав про наступне:
Ціни на нафту будуть падати, це лише питання війни. Таке трапляється. Це майже можна передбачити.
Ми двічі знищили їхнє керівництво. Зараз у них з'явилася нова група; подивимося, що з ними буде.
Для них — це війна, а для нас — це виявилося простіше, ніж ми думали.
Іран почав говорити про міни, тож, наразі ми знищили 28 мінних кораблів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-