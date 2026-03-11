Іран оприлюднив відео з дронами і ракетами як відповідь на заяви Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран оприлюднив відео з дронами і ракетами як відповідь на заяви Трампа

Іран
Джерело:  24 канал

Іран відповів на заяви Трампа кадрами своїх підземних тунелів, які заповнені швидкісними дронами, протикорабельними ракетами та морськими мінами.

Головні тези:

  • Іран відповів на заяви Трампа демонстрацією своїх військових потужностей.
  • Президент США переконаний, що війна може вплинути на ціни на нафту, підкреслюючи напруженість у відносинах з Іраном.
  • Іран готується до можливих конфліктів у морі, презентуючи нові засоби оборони та взаємодії з потенційними загрозами.

Іран продемонстрував свої підземні тонелі з дронами і ракетами

Попередньо, президент США хизувався, що в Ірані вже "нічого бомбити".

Також Трамп сказав про наступне:

  • Ціни на нафту будуть падати, це лише питання війни. Таке трапляється. Це майже можна передбачити.

  • Ми двічі знищили їхнє керівництво. Зараз у них з'явилася нова група; подивимося, що з ними буде.

  • Для них — це війна, а для нас — це виявилося простіше, ніж ми думали.

  • Іран почав говорити про міни, тож, наразі ми знищили 28 мінних кораблів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми це запам’ятаємо". Трамп публічно розлютився на Стармера
Donald Trump
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна має карти". Зеленський відповів на докори Трампа
Зеленський пишається, що Україна може допомогти США
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?