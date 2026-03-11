Іран оприлюднив відео з дронами і ракетами як відповідь на заяви Трампа

Попередньо, президент США хизувався, що в Ірані вже "нічого бомбити".

Також Трамп сказав про наступне:

Ціни на нафту будуть падати, це лише питання війни. Таке трапляється. Це майже можна передбачити.

Ми двічі знищили їхнє керівництво. Зараз у них з'явилася нова група; подивимося, що з ними буде.

Для них — це війна, а для нас — це виявилося простіше, ніж ми думали.