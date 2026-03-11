Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери

Згідно з даними видання Digi24, президент США Дональд Трамп попросив офіційний Бухарест розмістити додаткові американські війська на авіабазі на сході Румунії для їх подальшої участі у війні на Близькому Сході.
Головні тези:
- Іран здатен дістати своїми дронами та ракетами до південно-східної Європи.
- Це означає, що Румунія може стати новою ціллю для Тегерана.
Румунія може вступити у війну проти Ірану
З коментарем на тлі останніх подій виступив румунський військовий експерт, командувач у відставці Санду Валентин Матею.
Він публічно попередив, що розміщення американських військових літаків і військ на території Румунії у контексті війни на Близькому Сході може фактично зробити країну стороною конфлікту.
Матею також пояснив журналістам, що рішення щодо розгортання американських військових можливостей у Румунії будуть детально обговорювати пі час засідання Вищої ради оборони Румунії.
Згідно з даними журналістів, наразі йдеться про можливе розміщення бойових літаків або літаків-дозаправників, які можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.
На переконання Матея, Румунія ризикує стати ціллю для Ірана, якщо згодиться на прохання Дональда Трампа.
