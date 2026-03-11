Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери

Згідно з даними видання Digi24, президент США Дональд Трамп попросив офіційний Бухарест розмістити додаткові американські війська на авіабазі на сході Румунії для їх подальшої участі у війні на Близькому Сході.

Румунія може вступити у війну проти Ірану

З коментарем на тлі останніх подій виступив румунський військовий експерт, командувач у відставці Санду Валентин Матею.

Він публічно попередив, що розміщення американських військових літаків і військ на території Румунії у контексті війни на Близькому Сході може фактично зробити країну стороною конфлікту.

Матею також пояснив журналістам, що рішення щодо розгортання американських військових можливостей у Румунії будуть детально обговорювати пі час засідання Вищої ради оборони Румунії.

Згідно з даними журналістів, наразі йдеться про можливе розміщення бойових літаків або літаків-дозаправників, які можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.

Якщо такі літаки здійснюватимуть бойові вильоти безпосередньо з румунської території, це може означати, що країна стане "співвоюючою стороною", що матиме наслідки з точки зору міжнародного права. Поширити

На переконання Матея, Румунія ризикує стати ціллю для Ірана, якщо згодиться на прохання Дональда Трампа.