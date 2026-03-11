Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп намагається втягнути Румунію у війну з Іраном — інсайдери

Трамп
Джерело:  Digi24

Згідно з даними видання Digi24, президент США Дональд  Трамп попросив офіційний Бухарест розмістити додаткові американські війська на авіабазі на сході Румунії для їх подальшої участі у війні на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Іран здатен дістати своїми дронами та ракетами до південно-східної Європи.
  • Це означає, що Румунія може стати новою ціллю для Тегерана.

Румунія може вступити у війну проти Ірану

З коментарем на тлі останніх подій виступив румунський військовий експерт, командувач у відставці Санду Валентин Матею.

Він публічно попередив, що розміщення американських військових літаків і військ на території Румунії у контексті війни на Близькому Сході може фактично зробити країну стороною конфлікту.

Матею також пояснив журналістам, що рішення щодо розгортання американських військових можливостей у Румунії будуть детально обговорювати пі час засідання Вищої ради оборони Румунії.

Згідно з даними журналістів, наразі йдеться про можливе розміщення бойових літаків або літаків-дозаправників, які можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.

Якщо такі літаки здійснюватимуть бойові вильоти безпосередньо з румунської території, це може означати, що країна стане "співвоюючою стороною", що матиме наслідки з точки зору міжнародного права.

На переконання Матея, Румунія ризикує стати ціллю для Ірана, якщо згодиться на прохання Дональда Трампа.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Умєров та українські військові вирушили на Близький Схід
Володимир Зеленський
Умєров
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський попередив, що Путін може ввести російські війська в Іран
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Саудівська Аравія хоче придбати в України дрони на мільйони доларів
Саудівська Аравія зацікавлена в українських дронах

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?