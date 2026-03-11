Саудівська Аравія хоче придбати в України дрони на мільйони доларів
Саудівська Аравія хоче придбати в України дрони на мільйони доларів

Саудівська Аравія зацікавлена в українських дронах
Джерело:  The Wall Street Journal

Як вдалося дізнатися інсайдерам The Wall Street Journal, просто зараз офіційні Київ та Ер-Ріяд узгоджують деталі угоди щодо закупівлі великої партії дронів-перехоплювачів для захисту від іранських ударних безпілотників "Шахед". 

Головні тези:

  • Досвід України у знищення іранських дронів є дуже цінним для країн Близького Сходу.
  • Однак Київ готовий надавати допомогу лише за взаємну підтримку.

Саудівська Аравія зацікавлена в українських дронах

Анонімні джерела стверджують, що вартість цієї угоди сягає мільйони доларів, однак фінальний документ досі не узгоджено та не підписано.

Ба більше, вказано, що офіційний Ер-Ріяд розпочав перемовини щодо купівлі засобів радіоелектронної боротьби.

Згідно з даними журналістів, чимало країн Близького Сходу також проявили інтерес до українських технологій.

ЗМІ звертаєть увагу на те, що представники Катару уже відвідували Україну, щоб ознайомитися з технологіями протидії безпілотникам.

Не можна ігнорувати той факт, що українська ППО застосовує низку різних засобів протиповітряної оборони, окрім ракет.

Цей підхід включає в себе так звані дрони-перехоплювачі, які врізаються в безпілотні апарати противника або вибухають поруч з ними. Україна також успішно використовує засоби радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для сигналів зв'язку дронів.

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна готова допомогти країнам Близького Сходу та США, якщо також отримає від них необхідну підтримку.

Категорія
Світ
