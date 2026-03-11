ЄС знайшов спосіб обійти вето Орбана щодо України

Згідно з даними видання Politico, офіційний Брюссель надасть Україні кошти для фінансування своїх військ, навіть якщо Угорщина і Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Вето Орбана та Фіцо — не вирок для України

Як вдалося дізнатися журналістам, країни Балтії та Північної Європи розробили спеціальний план, згідно з якими Київ отримає достатньо коштів, щоб протриматися найближчі 6 місяців у війні проти Росії.

Інсайдери стверджують, що загалом йдеться про 30 мільярдів євро із 90 заблокованих Орбаном та Фіцо.

Враховуючи те, що це будуть двосторонні кредити, то схвалення усіх членів Євросоюзу просто не знадобиться.

Ба більше, Україна може розраховувати на потужну фінансову підтримку від Нідерландів.

Офіційний Амстердам уже схвалив виділення Києву 3,5 мільярда євро на рік у вигляді двосторонньої підтримки до 2029 року.

Загалом влада ЄС налаштована боротися з проросійськими закидами Фіцо та Орбана, щоб забезпечити Україну всім необхідним.

З заявою з цього приводу виступив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс: