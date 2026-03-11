ЕС нашел способ обойти вето Орбана относительно Украины

Согласно данным издания Politico, официальный Брюссель предоставит Украине средства для финансирования своих войск даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро.

Вето Орбана и Фицо — не приговор для Украины

Как удалось узнать журналистам, страны Балтии и Северной Европы разработали специальный план, согласно которому Киев получит достаточно средств, чтобы продержаться ближайшие 6 месяцев в войне против России.

Инсайдеры утверждают, что в общей сложности речь идет о 30 миллиардах евро из 90 заблокированных Орбаном и Фицо.

Учитывая то, что это будут двусторонние кредиты, одобрение всех членов Евросоюза просто не понадобится.

Более того, Украина может рассчитывать на мощную финансовую поддержку от Нидерландов.

Официальный Амстердам уже одобрил выделение Киеву 3,5 млрд евро в год в виде двусторонней поддержки до 2029 года.

В целом власти ЕС настроены бороться с пророссийскими решениями Фицо и Орбана, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

С заявлением по этому поводу выступил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис: