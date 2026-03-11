Саудовская Аравия хочет закупить в Украины дроны на миллионы долларов

Как удалось узнать инсайдерам The Wall Street Journal, прямо сейчас официальные Киев и Эр-Рияд согласовывают детали соглашения по закупке большой партии дронов-перехватчиков для защиты от иранских ударных беспилотников "Шахед".
Главные тезисы
- Опыт Украины в уничтожении иранских дронов является очень ценным для стран Ближнего Востока.
- Однако Киев готов оказывать помощь исключительно за взаимную поддержку.
Саудовская Аравия заинтересована в украинских дронах
Анонимные источники утверждают, что стоимость этого соглашения составляет миллионы долларов, однако финальный документ до сих пор не согласован и не подписан.
Более того, указано, что официальный Эр-Рияд начал переговоры о покупке средств радиоэлектронной борьбы.
Согласно данным журналистов, многие страны Ближнего Востока также проявили интерес к украинским технологиям.
СМИ обращают внимание на то, что представители Катара уже посещали Украину, чтобы ознакомиться с технологиями противодействия беспилотникам.
Нельзя игнорировать тот факт, что украинское ПВО применяет ряд различных средств противовоздушной обороны, кроме ракет.
По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина готова помочь странам Ближнего Востока и США, если также получит от них необходимую поддержку.
