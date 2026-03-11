Саудовская Аравия хочет закупить в Украины дроны на миллионы долларов
Саудовская Аравия хочет закупить в Украины дроны на миллионы долларов

Саудовская Аравия заинтересована в украинских дронах
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать инсайдерам The Wall Street Journal, прямо сейчас официальные Киев и Эр-Рияд согласовывают детали соглашения по закупке большой партии дронов-перехватчиков для защиты от иранских ударных беспилотников "Шахед".

Главные тезисы

  • Опыт Украины в уничтожении иранских дронов является очень ценным для стран Ближнего Востока.
  • Однако Киев готов оказывать помощь исключительно за взаимную поддержку.

Саудовская Аравия заинтересована в украинских дронах

Анонимные источники утверждают, что стоимость этого соглашения составляет миллионы долларов, однако финальный документ до сих пор не согласован и не подписан.

Более того, указано, что официальный Эр-Рияд начал переговоры о покупке средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным журналистов, многие страны Ближнего Востока также проявили интерес к украинским технологиям.

СМИ обращают внимание на то, что представители Катара уже посещали Украину, чтобы ознакомиться с технологиями противодействия беспилотникам.

Нельзя игнорировать тот факт, что украинское ПВО применяет ряд различных средств противовоздушной обороны, кроме ракет.

Этот подход включает в себя так называемые дроны-перехватчики, которые врезаются в беспилотные аппараты противника или взрываются рядом с ними. Украина также успешно использует средства радиоэлектронной борьбы, которые создают помехи сигналам связи дронов.

По словам главы государства Владимира Зеленского, Украина готова помочь странам Ближнего Востока и США, если также получит от них необходимую поддержку.

