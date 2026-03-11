Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры
Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры

Трамп
Источник:  Digi24

Согласно данным издания Digi24, президент США Дональд Трамп попросил официальный Бухарест разместить дополнительные американские войска на авиабазе на востоке Румынии для дальнейшего участия в войне на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Иран способен достать своими дронами и ракетами до юго-восточной Европы.
  • Это означает, что Румыния может стать новой целью для Тегерана.

Румыния может вступить в войну против Ирана

С комментарием на фоне последних событий выступил румынский военный эксперт, командующий в отставке Санду Валентин Матей.

Он публично предупредил, что размещение американских военных самолетов и войск на территории Румынии в контексте войны на Ближнем Востоке фактически может сделать страну стороной конфликта.

Матей также объяснил журналистам, что решения по развертыванию американских военных возможностей в Румынии будут подробно обсуждаться во время заседания Высшего совета обороны Румынии.

Согласно данным журналистов, речь идет о возможном размещении боевых самолетов или самолетов-дозаправщиков, которые могут участвовать в боевых операциях против Ирана.

Если такие самолеты будут осуществлять боевые вылета непосредственно с румынской территории, это может означать, что страна станет "воюющей стороной", которая будет иметь последствия с точки зрения международного права.

По убеждению Матея, Румыния рискует стать целью для Ирана, если согласится на просьбу Дональда Трампа.

