Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры

Согласно данным издания Digi24, президент США Дональд Трамп попросил официальный Бухарест разместить дополнительные американские войска на авиабазе на востоке Румынии для дальнейшего участия в войне на Ближнем Востоке.

Румыния может вступить в войну против Ирана

С комментарием на фоне последних событий выступил румынский военный эксперт, командующий в отставке Санду Валентин Матей.

Он публично предупредил, что размещение американских военных самолетов и войск на территории Румынии в контексте войны на Ближнем Востоке фактически может сделать страну стороной конфликта.

Матей также объяснил журналистам, что решения по развертыванию американских военных возможностей в Румынии будут подробно обсуждаться во время заседания Высшего совета обороны Румынии.

Согласно данным журналистов, речь идет о возможном размещении боевых самолетов или самолетов-дозаправщиков, которые могут участвовать в боевых операциях против Ирана.

Если такие самолеты будут осуществлять боевые вылета непосредственно с румынской территории, это может означать, что страна станет "воюющей стороной", которая будет иметь последствия с точки зрения международного права. Поделиться

По убеждению Матея, Румыния рискует стать целью для Ирана, если согласится на просьбу Дональда Трампа.