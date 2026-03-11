Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры

Согласно данным издания Digi24, президент США Дональд Трамп попросил официальный Бухарест разместить дополнительные американские войска на авиабазе на востоке Румынии для дальнейшего участия в войне на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Иран способен достать своими дронами и ракетами до юго-восточной Европы.
- Это означает, что Румыния может стать новой целью для Тегерана.
Румыния может вступить в войну против Ирана
С комментарием на фоне последних событий выступил румынский военный эксперт, командующий в отставке Санду Валентин Матей.
Он публично предупредил, что размещение американских военных самолетов и войск на территории Румынии в контексте войны на Ближнем Востоке фактически может сделать страну стороной конфликта.
Матей также объяснил журналистам, что решения по развертыванию американских военных возможностей в Румынии будут подробно обсуждаться во время заседания Высшего совета обороны Румынии.
Согласно данным журналистов, речь идет о возможном размещении боевых самолетов или самолетов-дозаправщиков, которые могут участвовать в боевых операциях против Ирана.
По убеждению Матея, Румыния рискует стать целью для Ирана, если согласится на просьбу Дональда Трампа.
