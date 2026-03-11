Иран обнародовал видео с дронами и ракетами в ответ на заявления Трампа

Иран ответил на заявления Трампа кадрами своих подземных тоннелей, заполненных скоростными дронами, противокорабельными ракетами и морскими минами.
Главные тезисы
- Иран показал свои военные возможности в подземных тоннелях в ответ на угрозы со стороны Трампа.
- Президент США считает, что военные действия могут повлиять на цены на нефть, усиливая напряженность в отношениях с Ираном.
Иран продемонстрировал свои подземные тоннели с дронами и ракетами
Предварительно, президент США кичился, что в Иране уже "нечего бомбить".
Также Трамп сказал о следующем:
Цены на нефть будут падать, это только вопрос войны. Такое случается. Это почти можно предположить.
Мы дважды уничтожили их руководство. Сейчас у них появилась новая группа; посмотрим, что с ними будет.
Для них это война, а для нас это оказалось проще, чем мы думали.
Иран начал говорить о минах, поэтому мы уничтожили 28 минных кораблей.
