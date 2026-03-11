Иран обнародовал видео с дронами и ракетами в ответ на заявления Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Иран обнародовал видео с дронами и ракетами в ответ на заявления Трампа

Иран
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

Иран ответил на заявления Трампа кадрами своих подземных тоннелей, заполненных скоростными дронами, противокорабельными ракетами и морскими минами.

Главные тезисы

  • Иран показал свои военные возможности в подземных тоннелях в ответ на угрозы со стороны Трампа.
  • Президент США считает, что военные действия могут повлиять на цены на нефть, усиливая напряженность в отношениях с Ираном.

Иран продемонстрировал свои подземные тоннели с дронами и ракетами

Предварительно, президент США кичился, что в Иране уже "нечего бомбить".

Также Трамп сказал о следующем:

  • Цены на нефть будут падать, это только вопрос войны. Такое случается. Это почти можно предположить.

  • Мы дважды уничтожили их руководство. Сейчас у них появилась новая группа; посмотрим, что с ними будет.

  • Для них это война, а для нас это оказалось проще, чем мы думали.

  • Иран начал говорить о минах, поэтому мы уничтожили 28 минных кораблей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера
Donald Trump
Трамп пристыдил Стармера и Британию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У Украины есть карты". Зеленский ответил на упреки Трампа
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?