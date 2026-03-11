Иран обнародовал видео с дронами и ракетами в ответ на заявления Трампа

Предварительно, президент США кичился, что в Иране уже "нечего бомбить".

Также Трамп сказал о следующем:

Цены на нефть будут падать, это только вопрос войны. Такое случается. Это почти можно предположить.

Мы дважды уничтожили их руководство. Сейчас у них появилась новая группа; посмотрим, что с ними будет.

Для них это война, а для нас это оказалось проще, чем мы думали.