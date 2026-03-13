Трамп растратил аномальное количество важного оружия в войне с Ираном

Согласно данным издания Financial Times, президент США Дональд Трамп и его команда в войне против Ирана исчерпала "годы" запасов критически важного вооружения и боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет.

Война против Ирана оказалась для США слишком дорогой

Как утверждают инсайдеры СМИ, молниеносное истощение вооружения затронуло современные ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк".

Центр международных и стратегических исследований обращает внимание на то, что американские военные использовали 168 "Томагавков" только в течение первых 100 часов войны против Ирана.

Это "огромные расходы "Томагавков". ВМС будут ощущать эти расходы в течение нескольких лет", — заявил журналистам анонимный источник.

Кроме того, указано, что Минобороны США уже в скором времени подаст официальный запрос в Белый дом и Конгресс относительно дополнительных расходов на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов.

Что важно понимать, любой дополнительный законопроект о финансировании войны в Иране может встретить серьезное сопротивление в Палате представителей и Сенате.

Существует высокая вероятность того, что законодатели-демократы выступят против выделения больших средств Пентагона.