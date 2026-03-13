Трамп растратил аномальное количество важного оружия в войне с Ираном

Согласно данным издания Financial Times, президент США Дональд Трамп и его команда в войне против Ирана исчерпала "годы" запасов критически важного вооружения и боеприпасов, прежде всего дальнобойных ракет.
Главные тезисы
- Штаты использовали рекордное количество "Томагавков" за первые часы войны.
- Это стало серьезным ударом по обороноспособности США.
Война против Ирана оказалась для США слишком дорогой
Как утверждают инсайдеры СМИ, молниеносное истощение вооружения затронуло современные ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк".
Центр международных и стратегических исследований обращает внимание на то, что американские военные использовали 168 "Томагавков" только в течение первых 100 часов войны против Ирана.
Это "огромные расходы "Томагавков". ВМС будут ощущать эти расходы в течение нескольких лет", — заявил журналистам анонимный источник.
Кроме того, указано, что Минобороны США уже в скором времени подаст официальный запрос в Белый дом и Конгресс относительно дополнительных расходов на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов.
Что важно понимать, любой дополнительный законопроект о финансировании войны в Иране может встретить серьезное сопротивление в Палате представителей и Сенате.
Существует высокая вероятность того, что законодатели-демократы выступят против выделения больших средств Пентагона.
Демократическая партия многократно публично критиковала Дональда Трампа за то, что он не обратился в Конгресс, чтобы он одобрил начало военной операции.
