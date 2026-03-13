Вступление Украины в ЕС. Макрон требует открытия переговорных кластеров

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что будет добиваться открытия первых переговорных кластеров на пути Украины в Европейский союз, несмотря на определенные "искусственные препятствия".
Главные тезисы
- Макрон считает, что Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров.
- Глава республики настроен сделать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.
Макрон хочет видеть Украину членом ЕС
О своей позиции глава республики объявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 13 марта.
Макрон обратил внимание на то, что поддержка Францией Украины также воплощается на пути к ее европейскому будущему.
Он не скрывает тот факт, что путь к членству сложный, требует немало усилий.
По убеждению президента Франции, путь, который Украина прошла несмотря на войну, поразителен.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что питает надежду на лидерство Франции в достижении вступления Украины в ЕС.
Глава государства еще раз повторил, что в конце концов хотел бы услышать четкую дату вступления от официального Брюсселя.
