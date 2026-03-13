Вступление Украины в ЕС. Макрон требует открытия переговорных кластеров

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что будет добиваться открытия первых переговорных кластеров на пути Украины в Европейский союз, несмотря на определенные "искусственные препятствия".

Макрон хочет видеть Украину членом ЕС

О своей позиции глава республики объявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже 13 марта.

Макрон обратил внимание на то, что поддержка Францией Украины также воплощается на пути к ее европейскому будущему.

Он не скрывает тот факт, что путь к членству сложный, требует немало усилий.

По убеждению президента Франции, путь, который Украина прошла несмотря на войну, поразителен.

Украина заслуживает открытия первых переговорных кластеров, я не сомневаюсь. Мы этого добьемся, несмотря на возникшие искусственные препятствия. Эмманюэль Макрон Президент Франции

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что питает надежду на лидерство Франции в достижении вступления Украины в ЕС.