Вступ України в ЄС. Макрон вимагає відкрити переговорні кластери

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що буде добиватися відкриття перших переговорних кластерів на шляху України в Європейський союз, попри певні “штучні перешкоди”.

Макрон хоче бачити Україну членом ЄС

Про свою позицію глава республіки оголосив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленському у Парижі 13 березня.

Макрон зввернув увагу на те, що підтримка Францією України також втілюється на шляху до її європейського майбутнього.

Він не приховує той факт, що шлях до членства є складним, вимагає чимало зусиль.

На переконання президента Франції, шлях, який Україна пройшла попри війну, є вражаючим.

Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів, я не маю сумніву. Ми цього досягнемо, незважаючи на штучні перешкоди, що виникли. Емманюель Макрон Президент Франції

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський заявив, що плекає надію на лідерство Франції у досягненні вступу України в ЄС.