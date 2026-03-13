Вступ України в ЄС. Макрон вимагає відкрити переговорні кластери
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Макрон вимагає відкрити переговорні кластери

Макрон
Read in English

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що буде добиватися відкриття перших переговорних кластерів на шляху України в Європейський союз, попри певні “штучні перешкоди”.

Головні тези:

  • Макрон вважає, що Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів.
  • Глава республіки налаштований зробити все можливе, щоб це сталося якомога швидше.

Макрон хоче бачити Україну членом ЄС

Про свою позицію глава республіки оголосив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленському у Парижі 13 березня.

Макрон зввернув увагу на те, що підтримка Францією України також втілюється на шляху до її європейського майбутнього.

Він не приховує той факт, що шлях до членства є складним, вимагає чимало зусиль.

На переконання президента Франції, шлях, який Україна пройшла попри війну, є вражаючим.

Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів, я не маю сумніву. Ми цього досягнемо, незважаючи на штучні перешкоди, що виникли.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський заявив, що плекає надію на лідерство Франції у досягненні вступу України в ЄС.

Глава держави вкотре повторив, що врешті-решт хотів би почути чітку дату вступу від офіційного Брюсселю.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск вирішив публічно помститися Євросоюзу
Маск оголосив “війну” ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан виконує забаганку Путіна щодо блокування вступу України до Євросоюзу — Сибіга
Андрій Сибіга
Сибіга
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2027 року
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?