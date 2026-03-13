Вступ України в ЄС. Макрон вимагає відкрити переговорні кластери

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що буде добиватися відкриття перших переговорних кластерів на шляху України в Європейський союз, попри певні “штучні перешкоди”.
Головні тези:
- Макрон вважає, що Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів.
- Глава республіки налаштований зробити все можливе, щоб це сталося якомога швидше.
Макрон хоче бачити Україну членом ЄС
Про свою позицію глава республіки оголосив під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленському у Парижі 13 березня.
Макрон зввернув увагу на те, що підтримка Францією України також втілюється на шляху до її європейського майбутнього.
Він не приховує той факт, що шлях до членства є складним, вимагає чимало зусиль.
На переконання президента Франції, шлях, який Україна пройшла попри війну, є вражаючим.
На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський заявив, що плекає надію на лідерство Франції у досягненні вступу України в ЄС.
Глава держави вкотре повторив, що врешті-решт хотів би почути чітку дату вступу від офіційного Брюсселю.
