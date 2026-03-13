Послаблення санкцій США проти РФ може дати Путіну 10 млрд дол на війну

Глава держави Володимир Зеленський попередив, що російський диктатор Володимир Путін може отримати додаткові 10 млрд дол на вбивство невинних українців після тимчасового скасування санкцій США проти російської нафти на танкерах.

Зеленський обурений рішенням США

За словами українського лідера, просто зараз важливо зробити все можливе для розблокування 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

На цьому тлі він звернув увагу на рішення США про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі.

Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 млрд дол. Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, міжнародна спільнота не має права ігнорувати той факт, що Путін витрачає кошти від продажу енергоресурсів саме на війну.

Зеленський натякнув, що він не довіряє заявам США про “стабілізацію ситуації” на ринку нафти.

На його переконання, логіка у цій ситуації зовсім інша.