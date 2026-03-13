Послаблення санкцій США проти РФ може дати Путіну 10 млрд дол на війну
Категорія
Україна
Дата публікації

Володимир Зеленський
Путін

Глава держави Володимир Зеленський попередив, що російський диктатор Володимир Путін може отримати додаткові 10 млрд дол на вбивство невинних українців після тимчасового скасування санкцій США проти російської нафти на танкерах.

Головні тези:

  • За словами Зеленського, він не розуміє логіку дій США.
  • Фактично йдеться про те, що Трамп фінансує війну проти власної країни.

Зеленський обурений рішенням США

За словами українського лідера, просто зараз важливо зробити все можливе для розблокування 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

На цьому тлі він звернув увагу на рішення США про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі.

Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 млрд дол. Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів у світі зараз має зберігатись.

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, міжнародна спільнота не має права ігнорувати той факт, що Путін витрачає кошти від продажу енергоресурсів саме на війну.

Зеленський натякнув, що він не довіряє заявам США про “стабілізацію ситуації” на ринку нафти.

На його переконання, логіка у цій ситуації зовсім інша.

В тому, що витрачає Росія ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б'ють по українцях. І, як ми вже бачимо, по доповіді розвідок ці ж дрони застосуються і проти сусідів Ірану, країн Близького сходу, а також проти європейців і американців, чия присутність на тих чи інших базах там є, — пояснив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц присоромив США за скасування санкцій проти Росії
Мерц не боїться критикувати рішення Штатів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Макрон вимагає відкрити переговорні кластери
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія не планує припиняти наступ на фронті — Сирський
Головнокомандувач ЗС України
Сирський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?