Украина ударила по Афипскому НПЗ и химическому заводу в России — видео

Ночью 14 марта отдельные регионы страны-агрессорки России накрыла масштабная "бавовна". В результате атаки украинских дронов горит ключевая установка Афипского НПЗ, химический завод в Самарской области, а также нефтебаза на Краснодарщине.
Главные тезисы
- На Афипском НПЗ сообщают о горении одной из колонн ключевой установки и утечке газа из сопутствующей эстакады.
- Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.
"Бавовна" в России 14 марта — что известно
Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России уже не в первый раз попадает под удар Украины.
Аналитики "КіберБорошна" уже выяснили, что Силы обороны попали в ключевую установку АТ-22/4. Это уже указывает на серьезный масштаб повреждений.
Что важно понимать, что эта установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти.
По словам аналитиков, годовой объем переработки завода составляет более 2% от общего объема нефтепереработки РФ.
Предприятие вовлечено в процесс обеспечения армии РФ избыточным горючим.
В Самарской области очевидцы заявляют о повторной атаке на химический завод ПАО КуйбышевАзот.
Более того, известно, что в Краснодарском крае под удар Украины попала перевалочная нефтебаза Тихорецкая.
