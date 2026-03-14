Украина ударила по Афипскому НПЗ и химическому заводу в России — видео
Источник:  online.ua

Ночью 14 марта отдельные регионы страны-агрессорки России накрыла масштабная "бавовна". В результате атаки украинских дронов горит ключевая установка Афипского НПЗ, химический завод в Самарской области, а также нефтебаза на Краснодарщине.

Главные тезисы

  • На Афипском НПЗ сообщают о горении одной из колонн ключевой установки и утечке газа из сопутствующей эстакады.
  • Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.

"Бавовна" в России 14 марта — что известно

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России уже не в первый раз попадает под удар Украины.

Аналитики "КіберБорошна" уже выяснили, что Силы обороны попали в ключевую установку АТ-22/4. Это уже указывает на серьезный масштаб повреждений.

Что важно понимать, что эта установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти.

Афипский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 6,25 млн. тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, газойль, вакуумный газойль, мазут, серу и дистиллят газового конденсата.

По словам аналитиков, годовой объем переработки завода составляет более 2% от общего объема нефтепереработки РФ.

Предприятие вовлечено в процесс обеспечения армии РФ избыточным горючим.

В Самарской области очевидцы заявляют о повторной атаке на химический завод ПАО КуйбышевАзот.

Более того, известно, что в Краснодарском крае под удар Украины попала перевалочная нефтебаза Тихорецкая.

