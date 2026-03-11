Правительство России готовит рекордное сокращение "второстепенных" бюджетных расходов на фоне экономического кризиса

Сегодня Москва сталкивается с двойным ударом: падением бюджетных доходов от продажи энергоресурсов и замедлением экономического роста, что также уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.
Главные тезисы
- Правительство России планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за экономического кризиса и уменьшения доходов от продажи энергоресурсов.
- Сокращения расходов не затронут военные нужды и социальные программы, не коснутся политически чувствительных сфер.
Россия на 10% уменьшает бюджетные расходы
Российское правительство планирует направить больше средств в резервный фонд бюджета, чтобы предотвратить его возможное исчерпание. Этот шаг может сопровождаться соответствующим сокращением государственных расходов.
Министерство финансов сообщило ведомствам, распределяющим бюджетные средства, что необходимо сократить расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать, — приводит Reuters слова одного из источников.
Два из четырех источников издания, близких к правительству РФ, упомянули о возможном сокращении на 10%. Еще двое сообщили, что вопрос сокращения обсуждается, но без уточнения конкретной цифры.
Обычно это делается путём оптимизации необязательных затрат. Некоторые новые проекты будут приостановлены — например, строительство или ремонт дорог. Именно они, по всей вероятности, попадут под сокращение.
По словам экспертов, обычные люди в России уже ощутили рост инфляции, но пока не испытывают масштабных последствий экономического замедления, вызванного высокими процентными ставками. Также сокращение государственных расходов пока не привело к массовым увольнениям.
Экономическую ситуацию усугубляют западные санкции, которые наносят ущерб глобальным продажам российских энергоресурсов.
По данным Reuters, в первые два месяца этого года доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, в то время как общие доходы упали на 11%. В текущем году Россия планирует дефицит на уровне 1,6% валового внутреннего продукта.
По данным The Moscow Times, по итогам января-февраля федеральный бюджет был сведен с дефицитом 3,5 трлн российских рублей (44 миллиарда долларов), а его доходы оказались меньше расходов почти вдвое.
