Правительство России готовит рекордное сокращение "второстепенных" бюджетных расходов на фоне экономического кризиса
Россия
Читати українською
Источник:  Reuters

Сегодня Москва сталкивается с двойным ударом: падением бюджетных доходов от продажи энергоресурсов и замедлением экономического роста, что также уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.

Главные тезисы

  • Правительство России планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за экономического кризиса и уменьшения доходов от продажи энергоресурсов.
  • Сокращения расходов не затронут военные нужды и социальные программы, не коснутся политически чувствительных сфер.

Россия на 10% уменьшает бюджетные расходы

Российское правительство планирует направить больше средств в резервный фонд бюджета, чтобы предотвратить его возможное исчерпание. Этот шаг может сопровождаться соответствующим сокращением государственных расходов.

Министерство финансов сообщило ведомствам, распределяющим бюджетные средства, что необходимо сократить расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать, — приводит Reuters слова одного из источников.

Два из четырех источников издания, близких к правительству РФ, упомянули о возможном сокращении на 10%. Еще двое сообщили, что вопрос сокращения обсуждается, но без уточнения конкретной цифры.

Согласно данным Reuters, сокращения не будут одинаковыми для всех сфер и не коснутся политически чувствительных расходов на военные нужды, а также социально важных расходов, например зарплат для работников государственного сектора.

Обычно это делается путём оптимизации необязательных затрат. Некоторые новые проекты будут приостановлены — например, строительство или ремонт дорог. Именно они, по всей вероятности, попадут под сокращение.

По словам экспертов, обычные люди в России уже ощутили рост инфляции, но пока не испытывают масштабных последствий экономического замедления, вызванного высокими процентными ставками. Также сокращение государственных расходов пока не привело к массовым увольнениям.

Экономическую ситуацию усугубляют западные санкции, которые наносят ущерб глобальным продажам российских энергоресурсов.

По данным Reuters, в первые два месяца этого года доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, в то время как общие доходы упали на 11%. В текущем году Россия планирует дефицит на уровне 1,6% валового внутреннего продукта.

По данным The Moscow Times, по итогам января-февраля федеральный бюджет был сведен с дефицитом 3,5 трлн российских рублей (44 миллиарда долларов), а его доходы оказались меньше расходов почти вдвое.

