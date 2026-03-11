Уряд Росії готує рекордне скорочення "другорядних" бюджетних витрат на тлі економічної кризи

Сьогодні Москва стикається з "подвійним ударом": падінням бюджетних доходів від продажу енергоресурсів та уповільненням економічного зростання, що також зменшує податкові надходження з інших секторів економіки.

Росія на 10% зменшує бюджетні витрати

Російський уряд планує спрямувати більше коштів до резервного фонду бюджету, щоб запобігти його можливому вичерпанню. Цей крок може супроводжуватися відповідним скороченням державних витрат.

Міністерство фінансів повідомило відомства, які розподіляють бюджетні кошти, що необхідно скоротити витрати. Зараз вони сидять і думають, що саме урізати, — наводить Reuters слова одного із джерел.

Двоє з чотирьох джерел видання, близьких до уряду РФ, згадали про можливе скорочення на 10%. Ще двоє повідомили, що питання скорочення обговорюється, але без уточнення конкретної цифри.

Згідно з даними Reuters, скорочення не будуть однаковими для всіх сфер і не торкнуться політично чутливих витрат на військові потреби, а також соціально важливих витрат, наприклад, зарплат для працівників державного сектору. Поширити

Зазвичай це робиться шляхом оптимізації необов’язкових витрат. Деякі нові проєкти будуть призупинені — наприклад, будівництво або ремонт доріг. Саме вони, ймовірно, потраплять під скорочення.

За словами експертів, звичайні люди в Росії вже відчули зростання інфляції, але поки що не відчувають масштабних наслідків економічного сповільнення, спричиненого високими відсотковими ставками. Також скорочення державних витрат поки не призвело до масових звільнень.

Економічну ситуацію погіршують західні санкції, які завдають шкоди глобальним продажам російських енергоресурсів.

За даними Reuters, у перші два місяці цього року доходи бюджету РФ від енергетики скоротилися вдвічі, тоді як загальні доходи впали на 11%. У цьому році Росія планує дефіцит на рівні 1,6% валового внутрішнього продукту.

За даними The Moscow Times, за підсумками січня-лютого федеральний бюджет був зведений з дефіцитом 3,5 трлн російських рублів (44 мільярди доларів), а його доходи виявилися меншими за витрати майже вдвічі.