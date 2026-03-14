4 человека погибли в результате атаки России на Киевщину

В течение ночи 13-14 марта Россия осуществляла новую массированную атаку на разные регионы Украины. Под самый мощный удар попала Киевская область, где по состоянию на утро известно о 4 погибших и 10 пострадавших.
Главные тезисы
- О трех жертвах российского удара сообщают власти Броваров.
- На местах работают все оперативные службы – спасатели, медики, полиция.
Атака России на Киевщину 14 марта — какие последствия
Как сообщает Национальная полиция Украины, российские захватчики до сих пор не перестали наносить удары по Киевской области.
По состоянию на утро известно о четырех погибших и десяти раненых.
Также НПУ заявляет о повреждении жилых домов, складских помещений и автомобилей.
Кроме того, указано, что в Броварах под удары врага попали складские помещения, общежитие, теплица, два частных дома и отделение почты.
Согласно последним данным, в городе погибли трое мирных жителей, еще восемь были ранены.
По фактам военных преступлений следователи возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий. Информация обновляется.
