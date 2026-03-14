4 людини загинули внаслідок атаки Росії на Київщину

Протягом ноч 13-14 березня Росія здійснювала нову масовану атаку на різні регіони України. Під найпотужнійший удар потрапила Київська область, де станом на ранок відомо про 4 загиблих та 10 постраждалих.

Атака Росії на Київщину 14 березня — які наслідки

Як повідомляє Національна поліція України, російські загарбники досі не припинили завдавати ударів по Київській області.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених.

Також НПУ заявляє про пошкодження житлових будинків, складських приміщень та автівок.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано. На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.

Окрім того, наголошуєтья, що в Броварах під удари ворога потрапили складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти.

Згідно з останніми даними, у місті загинули троє мирних мешканців, ще восьмеро були поранені.

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини, а також рятувальники та медики

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.