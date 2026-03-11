Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot від Німеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", надійшли 10 березня.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський підтвердив отримання від Німеччини нової партії ракет PAC-3 для системи Patriot.
- Згідно угоди, надіслані ракети за приблизно 35 штук сучасної модифікації PAC-3 є частиною пакету протиповітряної оборони для України.
Німеччина надала Україні нову партію ракет для Patriot
Про це глава держави заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.
Зеленський зазначив, що це був один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу Україна домовляється з партнерами.
Видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела поінформувало, що Німеччина разом з європейськими партнерами організувала постачання близько 35 ракет Patriot сучасної модифікації PAC-3 для України, що стало можливим завдяки ініціативі міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.
