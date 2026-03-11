Україна отримала нову партію ракет PAC-3 для Patriot від Німеччини

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети PAC-3 від Німеччини, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", надійшли 10 березня.

Німеччина надала Україні нову партію ракет для Patriot

Про це глава держави заявив перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите (мова про 35 ракет — ред.) для систем Patriot, саме PAC-3. Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн. Сумарно було стільки, скільки ви сказали. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що це був один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу Україна домовляється з партнерами.

Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це. Поширити

Видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела поінформувало, що Німеччина разом з європейськими партнерами організувала постачання близько 35 ракет Patriot сучасної модифікації PAC-3 для України, що стало можливим завдяки ініціативі міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса.