Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot от Германии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты PAC-3 от Германии, о поставках которых были условлены во время последнего заседания в формате "Рамштайн", поступили 10 марта.
Главные тезисы
- Украина получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для системы Patriot по соглашению, заключенному в рамках формата “Рамштайн”.
- Поставленные 35 ракет являются современной модификацией PAC-3 и представляют собой часть пакета противовоздушной обороны для Украины.
Германия предоставила Украине новую партию ракет для Patriot
Об этом глава государства заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.
Зеленский отметил, что это был один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени Украина договаривается с партнерами.
Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия вместе с европейскими партнерами организовала поставки около 35 ракет Patriot современной модификации PAC-3 для Украины, что стало возможным благодаря инициативе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
