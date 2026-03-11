Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot от Германии — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot от Германии — Зеленский

Patriot
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты PAC-3 от Германии, о поставках которых были условлены во время последнего заседания в формате "Рамштайн", поступили 10 марта.

Главные тезисы

  • Украина получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для системы Patriot по соглашению, заключенному в рамках формата “Рамштайн”.
  • Поставленные 35 ракет являются современной модификацией PAC-3 и представляют собой часть пакета противовоздушной обороны для Украины.

Германия предоставила Украине новую партию ракет для Patriot

Об этом глава государства заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Действительно на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах — ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что это был один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени Украина договаривается с партнерами.

Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это.

Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия вместе с европейскими партнерами организовала поставки около 35 ракет Patriot современной модификации PAC-3 для Украины, что стало возможным благодаря инициативе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У Украины есть карты". Зеленский ответил на упреки Трампа
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предупредил, что Путин может ввести российские войска в Иран
Путін
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?