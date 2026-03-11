Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot от Германии — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты PAC-3 от Германии, о поставках которых были условлены во время последнего заседания в формате "Рамштайн", поступили 10 марта.

Германия предоставила Украине новую партию ракет для Patriot

Об этом глава государства заявил перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Действительно на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите (речь о 35 ракетах — ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что это был один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени Украина договаривается с партнерами.

Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это. Поделиться

Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия вместе с европейскими партнерами организовала поставки около 35 ракет Patriot современной модификации PAC-3 для Украины, что стало возможным благодаря инициативе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.