Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина постигнет такая же участь, как и немецкого фюрера Адольфа Гитлера.
Главные тезисы
- Украинский лидер осуждает российскую пропаганду, которая распространяется на международном уровне.
- По убеждению Зеленского, даже это не спасет режим Путина от коллапса.
Путину и России не избежать наказания за войну против Украины
Своими прогнозами на этот счет Владимир Зеленский поделился во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
Глава государства обратил вниманиет на то, что на разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой.
Цель режима Путина остается неизменной уже много лет — с самого раннего возраста индоктринировать свое общество.
На этом фоне украинский лидер предупредил, что война на Ближнем Востоке может масштабироваться до уровня Третьей мировой, однако большинство стран не готовы к такому развитию событий.
