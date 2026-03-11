Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский обещает "трагический конец" для Путина и России

Зеленский
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина постигнет такая же участь, как и немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Главные тезисы

  • Украинский лидер осуждает российскую пропаганду, которая распространяется на международном уровне.
  • По убеждению Зеленского, даже это не спасет режим Путина от коллапса.

Путину и России не избежать наказания за войну против Украины

Своими прогнозами на этот счет Владимир Зеленский поделился во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Мы знаем, чем все кончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружие никогда не помогает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил вниманиет на то, что на разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой.

Цель режима Путина остается неизменной уже много лет — с самого раннего возраста индоктринировать свое общество.

Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец, — заявил Владимир Зеленский.

На этом фоне украинский лидер предупредил, что война на Ближнем Востоке может масштабироваться до уровня Третьей мировой, однако большинство стран не готовы к такому развитию событий.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Саудовская Аравия хочет закупить в Украины дроны на миллионы долларов
Саудовская Аравия заинтересована в украинских дронах
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пытается втянуть Румынию в войну с Ираном — инсайдеры
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ
Михаил Федоров
Федоров обещает усиливать украинское войско

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?