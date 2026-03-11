По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина постигнет такая же участь, как и немецкого фюрера Адольфа Гитлера.

Путину и России не избежать наказания за войну против Украины

Своими прогнозами на этот счет Владимир Зеленский поделился во время интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Мы знаем, чем все кончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружие никогда не помогает. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил вниманиет на то, что на разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой.

Цель режима Путина остается неизменной уже много лет — с самого раннего возраста индоктринировать свое общество.

Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нацию ждет трагический конец, — заявил Владимир Зеленский. Поделиться