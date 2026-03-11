Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ

11 марта министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Силы обороны Украины получат вдвое больше Mavic, Autel и Matrice, поскольку уже удалось законтрактовать рекордное количество мультикоптеров для защитников.
Главные тезисы
- Увеличенная потребность мультикоптеров – запрос украинских воинов.
- Также продолжается работа над альтернативами Mavic с использованием ИИ.
Федоров обещает усиливать украинское войско
Выполняя приказ Минобороны, Агентство оборонных закупок за прошедшие два месяца законтрактовало рекордное количество мультикоптеров.
Фактически речь идет о том, что бойцы ВСУ получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период 2025 года.
Что важно понимать, Mavic, Autel, Matrice и другие мультикоптеры ежедневно вовлечены в реализацию важных боевых задач на тактической глубине фронта.
Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что в прошлом месяце поставки мультикоптеров выросли на 17% по сравнению с январем.
По словам Федорова, крайне важно, чтобы Генштаб ВСУ осуществил эффективное распределение таких дронов между боевыми частями.
Более того, министр подтвердил, что в разгаре работа над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Тесты продолжаются — масштабирование на поле боя состоится в скором времени.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-