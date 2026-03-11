Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ
Михаил Федоров
11 марта министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Силы обороны Украины получат вдвое больше Mavic, Autel и Matrice, поскольку уже удалось законтрактовать рекордное количество мультикоптеров для защитников.

Главные тезисы

  • Увеличенная потребность мультикоптеров – запрос украинских воинов.
  • Также продолжается работа над альтернативами Mavic с использованием ИИ.

Выполняя приказ Минобороны, Агентство оборонных закупок за прошедшие два месяца законтрактовало рекордное количество мультикоптеров.

Фактически речь идет о том, что бойцы ВСУ получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период 2025 года.

Что важно понимать, Mavic, Autel, Matrice и другие мультикоптеры ежедневно вовлечены в реализацию важных боевых задач на тактической глубине фронта.

Увеличенная потребность мультикоптеров — запрос подразделений. Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что в прошлом месяце поставки мультикоптеров выросли на 17% по сравнению с январем.

По словам Федорова, крайне важно, чтобы Генштаб ВСУ осуществил эффективное распределение таких дронов между боевыми частями.

Более того, министр подтвердил, что в разгаре работа над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Тесты продолжаются — масштабирование на поле боя состоится в скором времени.

В этом году значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформирован годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны, — подчеркнул Федоров.

