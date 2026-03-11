Федоров анонсировал рекордное количество мультикоптеров для ВСУ

11 марта министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что Силы обороны Украины получат вдвое больше Mavic, Autel и Matrice, поскольку уже удалось законтрактовать рекордное количество мультикоптеров для защитников.

Федоров обещает усиливать украинское войско

Выполняя приказ Минобороны, Агентство оборонных закупок за прошедшие два месяца законтрактовало рекордное количество мультикоптеров.

Фактически речь идет о том, что бойцы ВСУ получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период 2025 года.

Что важно понимать, Mavic, Autel, Matrice и другие мультикоптеры ежедневно вовлечены в реализацию важных боевых задач на тактической глубине фронта.

Увеличенная потребность мультикоптеров — запрос подразделений. Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что в прошлом месяце поставки мультикоптеров выросли на 17% по сравнению с январем.

По словам Федорова, крайне важно, чтобы Генштаб ВСУ осуществил эффективное распределение таких дронов между боевыми частями.

Более того, министр подтвердил, что в разгаре работа над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Тесты продолжаются — масштабирование на поле боя состоится в скором времени.