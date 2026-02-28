Федоров предлагает активнее привлекать иностранцев в ряды ВСУ
Федоров предлагает активнее привлекать иностранцев в ряды ВСУ

Федоров
Источник:  РБК Украина

В Украине разрабатывают комплексный план по решению проблем с мобилизацией и случаями СЗЧ, который предусматривает более активное привлечение иностранных граждан в ряды ВСУ.

Главные тезисы

  • Министр обороны Украины, Михаил Федоров, разрабатывает комплексный план по привлечению иностранных граждан в ряды ВСУ.
  • План предусматривает участие иностранцев в выполнении боевых задач для усиления мобилизации в Украине.

Федоров нашел способ усилить мобилизацию в Украине

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместного брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.

По словам Федорова, план уже наработан и прошел краш-тесты во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.

Одним из ключевых элементов стратегии станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.

Наш комплексный план решения проблем с СЗЧ и мобилизацией — он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Федоров заметил, что через четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенного подхода.

Конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять в ближайшее время.

В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать касающиеся других проблем... но параллельно мой фокус внимания лично находится сейчас на этом вопросе.

