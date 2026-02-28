Федоров предлагает активнее привлекать иностранцев в ряды ВСУ

В Украине разрабатывают комплексный план по решению проблем с мобилизацией и случаями СЗЧ, который предусматривает более активное привлечение иностранных граждан в ряды ВСУ.
Главные тезисы
- Министр обороны Украины, Михаил Федоров, разрабатывает комплексный план по привлечению иностранных граждан в ряды ВСУ.
- План предусматривает участие иностранцев в выполнении боевых задач для усиления мобилизации в Украине.
Федоров нашел способ усилить мобилизацию в Украине
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместного брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериу.
По словам Федорова, план уже наработан и прошел краш-тесты во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.
Одним из ключевых элементов стратегии станет расширение участия иностранцев в выполнении боевых задач.
Федоров заметил, что через четыре года полномасштабной войны накопилось много сложных вопросов, требующих взвешенного подхода.
Конкретные шаги начнут публично озвучивать и внедрять в ближайшее время.
