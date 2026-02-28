Федоров пропонує активніше залучати іноземців до лав ЗСУ

В Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, який передбачає активніше залучення іноземних громадян до лав ЗСУ.
Головні тези:
- Міністр оборони України Михайло Федоров розробляє комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ.
- План передбачає активне залучення іноземних громадян до лав ЗСУ та їх участь у виконанні бойових завдань.
Федоров знайшов спосіб посилити мобілізацію в Україні
Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.
За словами Федорова, план уже напрацьований і пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.
Одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.
Федоров зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.
Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.
