Федоров пропонує активніше залучати іноземців до лав ЗСУ
Федоров пропонує активніше залучати іноземців до лав ЗСУ

Федоров
Джерело:  РБК Україна

В Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, який передбачає активніше залучення іноземних громадян до лав ЗСУ.

Головні тези:

  • Міністр оборони України Михайло Федоров розробляє комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ.
  • План передбачає активне залучення іноземних громадян до лав ЗСУ та їх участь у виконанні бойових завдань.

Федоров знайшов спосіб посилити мобілізацію в Україні

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

За словами Федорова, план уже напрацьований і пройшов "краш-тести" під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.

Одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.

Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією — він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Федоров зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.

Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.

В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем... але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні.

