Федоров пообіцяв пришвидшити встановлення антидронових сіток у прикордоннні України

Уряд пришвидшує будівництво антидронових сіток у прикордонних і прифронтових районах - на ці потреби додатково спрямовані 1,6 млрд грн.
Головні тези:
- Міністр оборони Михайло Федоров пообіцяв пришвидшити встановлення антидронових сіток на прикордоннні з Росією.
- Додатково виділено 1,6 млрд грн на будівництво антидронових сіток для захисту прифронтових територій.
Пришвидшуємо будівництво антидронових сіток для захисту прифронтових територій — Федоров
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За його словами, з бюджету додатково виділено ₴1,6 мільярда. У лютому, попри складні погодні умови, прикриті 125 кілометрів доріг та відновлені 55 кілометрів конструкцій.
Паралельно, додав він, пришвидшується будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях для забезпечення стійкості оборони та протидії наступальним діям противника.
