Федоров пообіцяв пришвидшити встановлення антидронових сіток у прикордоннні України
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров пообіцяв пришвидшити встановлення антидронових сіток у прикордоннні України

Михайло Федоров
сітки

Уряд пришвидшує будівництво антидронових сіток у прикордонних і прифронтових районах - на ці потреби додатково спрямовані 1,6 млрд грн.

Головні тези:

  • Міністр оборони Михайло Федоров пообіцяв пришвидшити встановлення антидронових сіток на прикордоннні з Росією.
  • Додатково виділено 1,6 млрд грн на будівництво антидронових сіток для захисту прифронтових територій.

Пришвидшуємо будівництво антидронових сіток для захисту прифронтових територій — Федоров

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Поблизу лінії фронту Росія використовує дрони як інструмент терору проти цивільних автомобілів, рятувальників і ремонтних бригад. За дорученням Президента посилюємо захист прифронтових територій та пришвидшуємо будівництво антидронових сіток. У фокусі — дороги, які забезпечують безперебійну логістику та життєдіяльність громад поблизу лінії бойового зіткнення.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

За його словами, з бюджету додатково виділено ₴1,6 мільярда. У лютому, попри складні погодні умови, прикриті 125 кілометрів доріг та відновлені 55 кілометрів конструкцій.

Лише за місяць ми збільшили швидкість з 5 км на добу в січні до 12 км у лютому. Це суттєво посилило безпеку пересування військових і забезпечило стабільну роботу прифронтових громад. Уже в березні плануємо закривати 20 км доріг на день. До кінця року в планах облаштувати ще 4 000 км антидронового захисту автомобільних доріг.

Паралельно, додав він, пришвидшується будівництво фортифікацій у Харківській, Сумській та Чернігівській областях для забезпечення стійкості оборони та протидії наступальним діям противника.

