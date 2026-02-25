Федоров пообещал ускорить установку антидроновых сеток в приграничье Украины

Правительство ускоряет строительство антидроновых сеток в приграничных и прифронтовых районах – на эти нужды дополнительно направлено 1,6 млрд грн.
Главные тезисы
- Министр обороны Михаил Федоров обещает ускорить установку антидроновых сеток на границе с Россией.
- Для защиты прифронтовых территорий дополнительно выделено 1,6 млрд грн на строительство антидроновой защиты автомобильных дорог.
Ускоряем строительство антидроновых сеток для защиты прифронтовых территорий — Федоров
Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
По его словам, из бюджета дополнительно выделено ₴1,6 миллиарда. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, прикрыты 125 км дорог и восстановлены 55 км конструкций.
Параллельно, добавил он, ускоряется строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях для обеспечения устойчивости обороны и противодействия наступательным действиям противника.
