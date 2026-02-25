Федоров пообещал ускорить установку антидроновых сеток в приграничье Украины

Правительство ускоряет строительство антидроновых сеток в приграничных и прифронтовых районах – на эти нужды дополнительно направлено 1,6 млрд грн.

Ускоряем строительство антидроновых сеток для защиты прифронтовых территорий — Федоров

Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

У линии фронта Россия использует дроны как инструмент террора против гражданских автомобилей, спасателей и ремонтных бригад. По поручению Президента усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сеток. В фокусе дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По его словам, из бюджета дополнительно выделено ₴1,6 миллиарда. В феврале, несмотря на сложные погодные условия, прикрыты 125 км дорог и восстановлены 55 км конструкций.

Только за месяц мы увеличили скорость с 5 км/сут в январе до 12 км в феврале. Это существенно усилило безопасность передвижения военных и обеспечило стабильную работу прифронтовых общин. Уже в марте планируем закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог. Поделиться

Параллельно, добавил он, ускоряется строительство фортификаций в Харьковской, Сумской и Черниговской областях для обеспечения устойчивости обороны и противодействия наступательным действиям противника.