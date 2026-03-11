Федоров анонсував рекордну кількість мультикоптерів для ЗСУ
Україна
Федоров анонсував рекордну кількість мультикоптерів для ЗСУ

Михайло Федоров
Федоров обіцяє посилювати українське військо
11 березня міністр оборони України Михайло Федоров офіційно підтвердив, що Сили оборони України отримають удвічі більше Mavic, Autel та Matrice, оскільки вже вдалося законтрактувати рекордну кількість мультикоптерів для захисників.

Головні тези:

  • Збільшена потреба мультикоптерів — запит українських воїнів.
  • Також триває робота над альтернативами Mavic із використанням ШІ. 

Виконуючи наказ Міноборони, Агенція оборонних закупівель протягом минулих двох місяців законтрактувала рекордну кількість мультикоптерів.

Фактично йдеться про те, що бійці ЗСУ отримають мінімум удвічі більше цих дронів, ніж за аналогічний період 2025 року.

Що важливо розуміти, Mavic, Autel, Matrice та інші мультикоптери щоденно залучені до реалізації важливих бойових завдань на тактичній глибині фронту.

Збільшена потреба мультикоптерів — запит підрозділів. Їх використовують для розвідки та коригування вогню на глибині до 5 км, ураження піхоти скидами, мінування шляхів і підвищення точності роботи FPV-дронів.

Глава оборонного відомства звернув увагу на те, що минулого місяця постачання мультикоптерів зросло на 17%, порівняно із січнем.

За словами Федорова, вкрай важливо, щоб Генштаб ЗСУ здійснив ефективний розподіл таких дронів між бойовими частинами.

Ба більше, міністр підтвердив, що у розпалі робота над альтернативами Mavic із використанням ШІ. Тести тривають — масштабування на полі бою відбудеться незабаром.

Цього року також значно збільшуємо закупівлі ключових категорій дронів і засобів ураження: перехоплювачі, FPV та оптоволоконні дрони, розвідувальні крила й ударні дрони на оперативну глибину. Уже сформували річний план закупівель, щоб посилити Сили оборони, — наголосив Федоров.

