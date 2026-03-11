Зеленський обіцяє "трагічний кінець" для Путіна та Росії

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна спіткає така сама доля, як і німецького фюрера Адольфа Гітлера.
Головні тези:
- Український лідер засуджує російську пропаганду, яка поширюють на міжнародному рівні.
- На переконання Зеленського, навіть це не врятує режим Путіна віж колапсу.
Путіну та Росії не уникнути покарання за війну проти України
Своїми прогнозами з цього приводу Володимир Зеленський поділився під час інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Глава держави звернув увагу на те, що на різних культурних платформах — навіть під час фестивалів дитячої анімації — росіяни наповнюють свої фільми пропагандою.
Мета режиму Путіна залишається незмінною уже багато років — із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство.
На цьому тлі український лідер попередив, що війна на Близькому Сході може масштабуватися до рівня Третьої світової, однак більшість країн не готові до такого розвитку подій.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-