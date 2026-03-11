Зеленський обіцяє "трагічний кінець" для Путіна та Росії
Зеленський обіцяє "трагічний кінець" для Путіна та Росії

Зеленський
Джерело:  online.ua

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російського диктатора Володимира Путіна спіткає така сама доля, як і німецького фюрера Адольфа Гітлера.

Головні тези:

  • Український лідер засуджує російську пропаганду, яка поширюють на міжнародному рівні.
  • На переконання Зеленського, навіть це не врятує режим Путіна віж колапсу.

Путіну та Росії не уникнути покарання за війну проти України

Своїми прогнозами з цього приводу Володимир Зеленський поділився під час інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна. Використання спорту, музики, кіно та мистецьких фестивалів, таких як Венеційська бієнале, як зброї ніколи не допомагає.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що на різних культурних платформах — навіть під час фестивалів дитячої анімації — росіяни наповнюють свої фільми пропагандою.

Мета режиму Путіна залишається незмінною уже багато років — із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство.

Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець, — заявив Володимир Зеленський.

На цьому тлі український лідер попередив, що війна на Близькому Сході може масштабуватися до рівня Третьої світової, однак більшість країн не готові до такого розвитку подій.

