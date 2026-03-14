Україна вдарила по Афіпському НПЗ та хімічному заводі в Росії — відео

Вночі 14 березня окремі регіони країни-агресорки Росії накрила масштабна “бавовна”. Внаслідок атаки українських дронів горить ключова установка Афіпського НПЗ, хімічний завод у Самарській області, а також нафтобаза на Краснодарщині.

Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії уже не вперше потрапляє під удар України.

Аналітики "КіберБорошна" уже з’ясували, що Сили оборони влучили в ключову установку АТ-22/4. Це уже вказує на серйозний масштаб пошкоджень.

Що важливо розуміти, ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти.

Афіпський НПЗ має проєктну потужність переробки близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, газойль, вакуумний газойль, мазут, сірку та дистиляти газового конденсату.

За словами аналітикиів, річний обсяг переробки заводу становить понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.

Підприємство залучено до процесі забезпечення армії РФ изельним пальним.

У Самарській області очевидці заявляють про повторну атаку на хімічний завод ПАТ Куйбишев Азот.

Ба більше, відомо, що в Краснодарському краї під удар України потрапила перевалочна нафтобаза Тихорецька.