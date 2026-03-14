Україна вдарила по Афіпському НПЗ та хімічному заводі в Росії — відео

Вночі 14 березня окремі регіони країни-агресорки Росії накрила масштабна “бавовна”. Внаслідок атаки українських дронів горить ключова установка Афіпського НПЗ, хімічний завод у Самарській області, а також нафтобаза на Краснодарщині.
Головні тези:
- На Афіпському НПЗ повідомляють про горіння однієї з колон ключової установки та витік газу із супутньої естакади.
- Масштаби завданих збитків наразі уточнюються та будуть оголошені згодом.
“Бавовна” в Росії 14 березня — що відомо
Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії уже не вперше потрапляє під удар України.
Аналітики "КіберБорошна" уже з’ясували, що Сили оборони влучили в ключову установку АТ-22/4. Це уже вказує на серйозний масштаб пошкоджень.
Що важливо розуміти, ця установка є ключовим вузлом НПЗ, з якого розпочинається технологічний процес переробки нафти.
За словами аналітикиів, річний обсяг переробки заводу становить понад 2% загального обсягу нафтопереробки РФ.
Підприємство залучено до процесі забезпечення армії РФ изельним пальним.
У Самарській області очевидці заявляють про повторну атаку на хімічний завод ПАТ Куйбишев Азот.
Ба більше, відомо, що в Краснодарському краї під удар України потрапила перевалочна нафтобаза Тихорецька.
