Трамп спас Путина от быстрого поражения в Украине
Трамп снова играет на стороне Путина
Источник:  ISW

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что решение президента США Дональда Трампа временно отменить санкции против российской нефти на танкерах крайне выгодно для Кремля. Оно даст России средства для продолжения войны против Украины и спасет ее от быстрого поражения на поле боя.

Главные тезисы

  • Сложная экономическая ситуация заставила Кремль затянуть пояса, в первую очередь для армии РФ.
  • Однако решение США даст Путину новые ресурсы для продолжения войны.

Американские аналитики обращают внимание на то, что ухудшение экономической ситуации в России подтолкнуло Путина к политически непопулярным и экономически неоптимальным мерам.

Как известно, в первую очередь речь идет о повышении НДС и снижении ключевой процентной ставки.

Более того, страна-агрессорка никак не может решить проблему формирования вооруженных сил. Главная причина — бюджетные ограничения, в частности неспособность Москвы выплачивать дорогие одноразовые бонусы за призыв на неопределенный срок.

Несмотря на это, решение Дональда Трампа временно ослабить санкции против РФ и глобальный нефтяной шок стали настоящим спасением для Путина, особенно в сложившейся ситуации.

Россия изо всех сил пытается собрать силы, технику и внутреннюю поддержку, необходимые для продолжения войны, и увеличение денежного потока может позволить России укрепить свои возможности.

