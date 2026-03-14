Трамп спас Путина от быстрого поражения в Украине

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что решение президента США Дональда Трампа временно отменить санкции против российской нефти на танкерах крайне выгодно для Кремля. Оно даст России средства для продолжения войны против Украины и спасет ее от быстрого поражения на поле боя.
Главные тезисы
- Сложная экономическая ситуация заставила Кремль затянуть пояса, в первую очередь для армии РФ.
- Однако решение США даст Путину новые ресурсы для продолжения войны.
Трамп снова играет на стороне Путина
Американские аналитики обращают внимание на то, что ухудшение экономической ситуации в России подтолкнуло Путина к политически непопулярным и экономически неоптимальным мерам.
Как известно, в первую очередь речь идет о повышении НДС и снижении ключевой процентной ставки.
Более того, страна-агрессорка никак не может решить проблему формирования вооруженных сил. Главная причина — бюджетные ограничения, в частности неспособность Москвы выплачивать дорогие одноразовые бонусы за призыв на неопределенный срок.
Несмотря на это, решение Дональда Трампа временно ослабить санкции против РФ и глобальный нефтяной шок стали настоящим спасением для Путина, особенно в сложившейся ситуации.
