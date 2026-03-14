"Трамп подставляет его". Глава Пентагона может стать новой жертвой войны против Ирана

Решение президента США Дональда Трампа начать войну против Ирана уже принесло Америке немало незапланированных потерь. Поскольку спецоперация на Ближнем Востоке уже вышла из-под контроля, американский лидер ищет кого сделать крайним. Скорее всего, пожертвовать он решил главой Минобороны США Питом Хегсетом.

Хегсет станет для Трампа козлом отпущения

Каким для США будет финал войны на Ближнем Востоке сказать сложно.

Однако точно известно, что Штаты уже потеряли огромное количество оружия и денег, а своей главной цели пока не достигли.

Решение о старте операции против Ирана единолично принимал Дональд Трамп.

Однако, как утверждают инсайдеры, если эта война будет провальной для Америки, то козлом отпущения станет именно глава Пентагона Пит Хегсет.

Последние "умеренные" заявления президента США очень отличают от тех угроз, которые звучали до сих пор.

Роль "воина" Трамп уже отдал Хегсету, предполагая, что финал войны на Ближнем Востоке окажется не слишком приятным для Штатов.

Скорее всего, Трамп подставляет Хегсета, — заявил СМИ бывший чиновник Белого дома.

По его убеждению, главу Пентагона заставляют говорить о том, что отвлечет гнев американского народа от президента и сместит его на министра обороны.