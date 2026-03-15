"Cлужи державі на фронті". Зеленський висунув нардепам ультиматум

Глава держави Володимир Зеленський жорстко висловився про кризу у парламенті України, наголосивши, що депутатам доведеться працювати, а іншому випадку — він готовий ініціювати перегляд змін до мобілізації, щоб вони могли воювати.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що опозиційні фракції часто не голосують за важливі законопроєкти.
- Президент уже готується до зустрічі із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.
Зеленський може ініціювати мобілізацію депутатів
За словами глави держави, це його підхід до ситуації, що склалася.
Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що є також альтернативний сценарій розв'язання проблеми із голосуванням у парламенті.
Що важливо розуміти, йдеться про зміни до законодавства та проведення виборів, однак, як зазначив президент, під час війни вони неможливі.
Він звернув увагу на те, що опозиційні фракції часто не голосують за важливі законопроєкти, до прикладу, ті що стосується фінансової підтримки МВФ, розблокування 90 млрд євро від ЄС, або ті що необхідні для євроінтеграції.
На цьому тлі український ліде анонсував свою зустріч із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією — вони будуть обговорювати шляхи подолання кризи у ВРУ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-