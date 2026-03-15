"Cлужи державі на фронті". Зеленський висунув нардепам ультиматум
"Cлужи державі на фронті". Зеленський висунув нардепам ультиматум

Зеленський може ініціювати мобілізацію депутатів
Джерело:  Суспільне

Глава держави Володимир Зеленський жорстко висловився про кризу у парламенті України, наголосивши, що депутатам доведеться працювати, а іншому випадку — він готовий ініціювати перегляд змін до мобілізації, щоб вони могли воювати.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що опозиційні фракції часто не голосують за важливі законопроєкти.
  • Президент уже готується до зустрічі із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Зеленський може ініціювати мобілізацію депутатів

Народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, це його підхід до ситуації, що склалася.

Володимир Зеленський також офіційно підтвердив, що є також альтернативний сценарій розв'язання проблеми із голосуванням у парламенті.

Що важливо розуміти, йдеться про зміни до законодавства та проведення виборів, однак, як зазначив президент, під час війни вони неможливі.

Він звернув увагу на те, що опозиційні фракції часто не голосують за важливі законопроєкти, до прикладу, ті що стосується фінансової підтримки МВФ, розблокування 90 млрд євро від ЄС, або ті що необхідні для євроінтеграції.

На цьому тлі український ліде анонсував свою зустріч із головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією — вони будуть обговорювати шляхи подолання кризи у ВРУ.

