Україна уразила 3 райони зосередження російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 14 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження живої сили і техніки та два інші важливі об’єкти армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1481-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 144 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 15 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 279 170 (+740) осіб;
танків — 11 781 (+4) од;
бойових броньованих машин — 24 213 (+1) од;
артилерійських систем — 38 438 (+17) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 179 270 (+1 984) од;
крилатих ракет — 4 468 (+65) од;
кораблів/катерів — 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень);
автомобільної техніки та автоцистерн — 83 513 (+110) од.
спеціальної техніки — 4 089 (+1) од.
Крім того, застосував 9222 дрони-камікадзе та здійснив 3632 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню.
