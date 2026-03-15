Україна уразила 3 райони зосередження російських окупантів
Україна уразила 3 райони зосередження російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 14 березня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три райони зосередження живої сили і техніки та два інші важливі об’єкти армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1481-ша доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 144 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 15 березня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 279 170 (+740) осіб;

  • танків — 11 781 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 24 213 (+1) од;

  • артилерійських систем — 38 438 (+17) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 179 270 (+1 984) од;

  • крилатих ракет — 4 468 (+65) од;

  • кораблів/катерів — 32 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 83 513 (+110) од.

  • спеціальної техніки — 4 089 (+1) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, 105 авіаційних ударів, скинувши 282 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9222 дрони-камікадзе та здійснив 3632 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню.

