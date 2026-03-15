Росіяни вбили двох медиків на Харківщині
27-річний і 56-річний медики стали жертвами нового російського удару в Харківській області. Чоловіки загинули поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади.

Головні тези:

  • Внаслідок ворожої атаки зазнав поранень 54-річний чоловік, також медик.
  • Серед потерпілих — 63-річна жінка у м. Куп’янськ.

Як повідомляє Національна поліція України, вранці 15 березня російські загарбники свідомо спрямували FPV-дрон на автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався дорогою.

Це сталося у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу несумісні з життям поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Поліцейські Харківської області уже документують новий воєнний злочин армії РФ в Україні.

Як повідомляє глава місцевої ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 21 населений пункт області.

Достеменно відомо про двох загиблих та двох постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;

  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;

  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;

  • 1 БпЛА типу «Молнія»;

  • 6 fpv-дронів;

  • 14 БпЛА (тип встановлюється).

