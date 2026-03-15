Россияне убили двух медиков в Харьковской области
Новая атака РФ на Харьковщину унесла жизни сразу двух человек
27-летний и 56-летний медики стали жертвами нового российского удара в Харьковской области. Мужчины погибли вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины.

  • В результате вражеской атаки получил ранения 54-летний мужчина, также медик.
  • Среди пострадавших – 63-летняя женщина в г. Купянск.

Как сообщает Национальная полиция Украины, утром 15 марта российские захватчики сознательно направили FPV-дрон на автомобиль скорой медицинской помощи.

Это произошло в Великобурлукской общине Купянского района.

В результате вражеских обстрелов несовместимые с жизнью ранения получили медицинский техник и 27-летний фельдшер. Еще один 53-летний медицинский работник получил многочисленные травмы. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Полицейские Харьковской области уже документируют новое военное преступление армии РФ в Украине.

Как сообщает глава местной ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки под вражеские удары попал 21 населенный пункт области.

Достоверно известно о двух погибших и двух пострадавших.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:

  • 1 КАБ;

  • 10 БпЛА типа «Герань-2»;

  • 1 БпЛА типа «Ланцет»;

  • 1 БпЛА типа «Молния»;

  • 6 fpv-дронов;

  • 14 БпЛА (тип устанавливается).

Больше по теме

Россия не планирует прекращать наступление на фронте — Сырский
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
ПВО ликвидировала 90 целей во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ Украину 14-15 марта - какие последствия
Зеленский является последним человеком, от которого нам нужна помощь — Трамп
Трамп снова пытается цинично унизить Зеленского

