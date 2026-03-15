Россияне убили двух медиков в Харьковской области

27-летний и 56-летний медики стали жертвами нового российского удара в Харьковской области. Мужчины погибли вблизи села Красная Волна Великобурлукской общины.
Главные тезисы
- В результате вражеской атаки получил ранения 54-летний мужчина, также медик.
- Среди пострадавших – 63-летняя женщина в г. Купянск.
Как сообщает Национальная полиция Украины, утром 15 марта российские захватчики сознательно направили FPV-дрон на автомобиль скорой медицинской помощи.
Это произошло в Великобурлукской общине Купянского района.
Полицейские Харьковской области уже документируют новое военное преступление армии РФ в Украине.
Как сообщает глава местной ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки под вражеские удары попал 21 населенный пункт области.
Достоверно известно о двух погибших и двух пострадавших.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения:
1 КАБ;
10 БпЛА типа «Герань-2»;
1 БпЛА типа «Ланцет»;
1 БпЛА типа «Молния»;
6 fpv-дронов;
14 БпЛА (тип устанавливается).
