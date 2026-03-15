Украина поразила 3 района сосредоточения российских оккупантов
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что 14 марта авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три района сосредоточения живой силы и техники и два других важных объекта армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1481-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 15 марта 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 279 170 (+740) человек;

  • танков — 11 781 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 213 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 38 438 (+17) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 179 270 (+1 984) ед;

  • крылатых ракет — 4 468 (+65) ед;

  • кораблей/катеров — 32 (+1) ед. (подтвержден результат предварительных поражений);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 83513 (+110) ед.

  • специальной техники — 4089 (+1) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 68 ракет, 105 авиационных ударов, сбросив 282 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9222 дрона-камикадзе и осуществил 3632 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 62 — из реактивных систем залпового огня.

