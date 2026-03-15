ЗСУ знищили російську пускову установку ЗРК С-400 “Тріумф” та дві РЛС
Протягом ночі 14-15 березня Сили оборони України встигли значно ослабити російських загарбників, атакувавши їхню важливу техніку. Цього разу під удари захисників потрапили ворожі РЛС “Противник”, РЛС “Пароль” та пускову установку ЗРК С-400 “Тріумф”.

Головні тези:

  • “Тріумф” — російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння 2007 року.
  • Масштаби завданих збитків уточнюються й будуть оголошені згодом.

З метою скорочення можливостей протиповітряної оборони армії РФ підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е “Противник” та 73Е6 “Пароль”.

Важлива операція була реалізовані в районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.

Ба більше, під удар ЗСУ потрапила пускова установка зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф” поблизу Дальнього (ТОТ АР Крим).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що масштаби завданих збитків уточнюються.

За словами українських воїнів, внаслідок ураження 10 березня 2026 року радіолокаційного комплексу “Валдай” у районі Приморського (ТОТ АР Крим) підтверджено його значне пошкодження.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів. Далі буде! Слава Україні! — наголошує Генштаб ЗСУ.

