Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський

15 березня глава держави Володимир Зеленський публічно оголосив, що весняна наступальна кампанія російських загарбників проти України вже провалилася.

Росія зазнала нової поразки на українському фронті

Про це президент розповів під час спілкування з журналістами.

Представники ЗмІ попросили Володимира Зеленського прокоментувати плани російського диктатора Володимира Путіна на весняно-літню кампанію.

Якщо цитувати військове командування наше, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже наповну. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, весняна кампанія у росіян "втопилася у цій весні, вони не змогли наступати".

Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, — намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть — техніку палимо, — пояснив глава держави.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що фактично армія РФ втратила змогу розпочати масштабну військову операцію, як б дала бодай якийсь шанс на прорив.

Попри це, президент не заперечує, що на різних ділянках фронту ворог регулярно вдається до тактики проникнення та регулярних штурмових дій.