Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський
Джерело:  УНІАН

15 березня глава держави Володимир Зеленський публічно оголосив, що весняна наступальна кампанія російських загарбників проти України вже провалилася. 

Головні тези:

  • Путін планував новий великй наступ на початок весни 2026.
  • Однак Сили оборони України змогли успішно зірвати план ворога.

Росія зазнала нової поразки на українському фронті

Про це президент розповів під час спілкування з журналістами.

Представники ЗмІ попросили Володимира Зеленського прокоментувати плани російського диктатора Володимира Путіна на весняно-літню кампанію.

Якщо цитувати військове командування наше, весняна кампанія у росіян вже провалилась. Тому що вона планувалася на початок весни вже наповну.

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, весняна кампанія у росіян "втопилася у цій весні, вони не змогли наступати".

Вони роблять наступальні дії, але вони всі однакові, — намагання інфільтрації і таке інше. Технікою пробитися нікуди вони не можуть — техніку палимо, — пояснив глава держави.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що фактично армія РФ втратила змогу розпочати масштабну військову операцію, як б дала бодай якийсь шанс на прорив.

Попри це, президент не заперечує, що на різних ділянках фронту ворог регулярно вдається до тактики проникнення та регулярних штурмових дій.

Наші воїни їх знищують, — наголосив український лідер.

Більше по темі

"Cлужи державі на фронті". Зеленський висунув нардепам ультиматум
Зеленський може ініціювати мобілізацію депутатів
ЗСУ знищили російську пускову установку ЗРК С-400 “Тріумф” та дві РЛС
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських військ
Зеленський вдарив санкціями по Росії та Ірану
Офіс Президента України
Зеленський

