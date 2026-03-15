Весняна кампанія у росіян вже провалилася — Зеленський

15 березня глава держави Володимир Зеленський публічно оголосив, що весняна наступальна кампанія російських загарбників проти України вже провалилася.
Головні тези:
- Путін планував новий великй наступ на початок весни 2026.
- Однак Сили оборони України змогли успішно зірвати план ворога.
Росія зазнала нової поразки на українському фронті
Про це президент розповів під час спілкування з журналістами.
Представники ЗмІ попросили Володимира Зеленського прокоментувати плани російського диктатора Володимира Путіна на весняно-літню кампанію.
За словами українського лідера, весняна кампанія у росіян "втопилася у цій весні, вони не змогли наступати".
Володимир Зеленський звернув увагу на те, що фактично армія РФ втратила змогу розпочати масштабну військову операцію, як б дала бодай якийсь шанс на прорив.
Попри це, президент не заперечує, що на різних ділянках фронту ворог регулярно вдається до тактики проникнення та регулярних штурмових дій.
