Зеленський вдарив санкціями по Росії та Ірану

15 березня глава держави Володимир Зеленський своїм підписом ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських та іранських компаній, які залучені до обслуговування ВПК РФ.

  • Санкції також введені проти паралімпійців, які брали участь у війні проти України.
  • До цього списку потрапили одразу 10 осіб.

Нові санкції України — хто у списках

Офіс президента України повідомляє, що в санкційний пакет щодо ВПК РФ цього рзу потрапили одразу 130 фізичних і 48 юридичних осіб.

Що важливо розуміти, серед них є компанії, які постачали компоненти для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета", що використовується в російських дронах й ракетах.

Окрім того, під нові обмеження потрапили потрапили підприємства, залучені до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Також у цьому списку компанії та громадяни Ірану, причетні до виготовлення іранських дронів і ракет, що їх застосовують не лише проти України, а й на Близькому Сході проти країн Затоки. Ці юридичні та фізичні особи допомагали Росії запускати, розгортати й масштабувати виробництво «шахедів» у Росії.

В Офісі президента України підтвердили, що не забули й про іранських інструкторів, які готували російських операторів «шахедів» до атак на мирні міста та села нашої країни.

