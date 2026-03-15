Трамп анонсував відновлення санкцій проти нафти РФ

Джерело:  NBC News

За словами очільника Білого дому Дональда Трампа, санкції проти російської нафти знову відновлять одразу після завершення кризи на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Трамп обіцяє, що його санкційна політика проти РФ залишиться в силі.
  • Ще 8 березня через бойові дії в Ірані ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель.

Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментувати тимчасове скасування деяких санкції на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Дональд Трамп заявив, що "хоче, щоб була нафта".

За словами американського лідера, таке рішення щодо санкцій має тимчасовий характер.

Вони повернуться (санкції, — ред.), щойно криза завершиться.

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, 13 березня Сполучені Штати офіційно оголосили, що тимчасово скасували санкції проти російської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив, що наразі команда Дональда Трампа оцінює варіант скасування санкцій з російської нафти, щоб збільшити пропозицію на світовому ринку та уникнути дефіциту.

Ситуація на світовому енергетичному ринку різко загострилася після 28 лютого, коли у відповідь на удари США та Ізраїлю Іран атакував низку країн Близького Сходу та заблокував Ормузьку протоку.

