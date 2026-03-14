Кім Чен Ин здійснив пуски балістики у напрямку Японії

14 березня Міністерство оборони Японії офіційно підтвердило, що режим диктатора КНДР Кім Чен Ина провів пуски приблизно десяти балістичних ракет у напрямку Японського моря.

КНДР намагається залякати Японію

Як повідомляють представники японського оборонного відомства, пуски почалися близько 13:24 за місцевим часом із району західного узбережжя КНДР у північно-східному напрямку.

Окрім того, наголошується, що радіолокаційні системи Сили самооборони Японії зафіксували цілі майже одразу після старту.

Згідно з останніми даними, північнокорейські ракети пролетіли приблизно 340 кілометрів і досягли максимальної висоти близько 80 кілометрів.

Офіційне Токіо запевняє, що усі снаряди впали у воду поза межами виключної економічної зони Японії.

На тлі останніх подій прем’єр-міністр Фуміо Кішіда наказав членам своєї команди негайно активізувати збір та аналіз інформації.

За його словами, просто зараз вкрай важливо забезпечити готовність до можливих непередбачуваних ситуацій.

При офісі глави уряду вже розпочав роботу спеціальний антикризовий штаб, який координує дії міністерств і екстрених служб.

Режим Кім Чен Ина поки не коментував та не пояснював своє рішення здійснити пуски балістики у напрямку Японії.