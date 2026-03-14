Іран неочікувано назвав Україну своєю "законною ціллю"

14 березня іранський режим почав публічно погрожувати Україні через те, що глава держави Володимир Зеленський вирішим допомогти Ізраїлю захистити цивільне населення на Близькому Сході.

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник комісії з нацбезпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі.

Він почав цинічно брехати, що Україна програла війну Росії, а тепер, мовляв, втручається у конфлікт на Близькому Сході.

Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану, — почав стверджувати Азізі.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Попри це, він не анонсував жодних конкретних дій чи операцій проти України.

Що важливо розуміти, глава держави Володимир Зеленський уже направив на Близький Схід три команди експертів.

Їхнє ключове завдання наразі — допомогти боротися з іранськими шахедами та захистити життя цивільного населення.

Про допомогу України вже попросили Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.