Іран неочікувано назвав Україну своєю "законною ціллю"
Іран перейшов до публічних погроз
Джерело:  online.ua

14 березня іранський режим почав публічно погрожувати Україні через те, що глава держави Володимир Зеленський вирішим допомогти Ізраїлю захистити цивільне населення на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Іран не пояснив, як він збирається мститися Україні.
  • Зеленський уже відправив українських експертів на Близький Схід.

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник комісії з нацбезпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі.

Він почав цинічно брехати, що Україна програла війну Росії, а тепер, мовляв, втручається у конфлікт на Близькому Сході.

Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану, — почав стверджувати Азізі.

Попри це, він не анонсував жодних конкретних дій чи операцій проти України.

Що важливо розуміти, глава держави Володимир Зеленський уже направив на Близький Схід три команди експертів.

Їхнє ключове завдання наразі — допомогти боротися з іранськими шахедами та захистити життя цивільного населення.

Про допомогу України вже попросили Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Три команди професійні, укомплектовані… На цьому тижні всі три будуть в трьох різних країнах. Перші три країни, куди ми відправили по нашим домовленостям — це Катар, Емірати, Саудівська Аравія.

Володимир Зеленський

Президент України

