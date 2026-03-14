Іран неочікувано назвав Україну своєю "законною ціллю"

14 березня іранський режим почав публічно погрожувати Україні через те, що глава держави Володимир Зеленський вирішим допомогти Ізраїлю захистити цивільне населення на Близькому Сході.
Головні тези:
- Іран не пояснив, як він збирається мститися Україні.
- Зеленський уже відправив українських експертів на Близький Схід.
Іран перейшов до публічних погроз
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник комісії з нацбезпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі.
Він почав цинічно брехати, що Україна програла війну Росії, а тепер, мовляв, втручається у конфлікт на Близькому Сході.
Попри це, він не анонсував жодних конкретних дій чи операцій проти України.
Що важливо розуміти, глава держави Володимир Зеленський уже направив на Близький Схід три команди експертів.
Їхнє ключове завдання наразі — допомогти боротися з іранськими шахедами та захистити життя цивільного населення.
Про допомогу України вже попросили Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.
