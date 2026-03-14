Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью"

14 марта иранский режим начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю защитить гражданское население на Ближнем Востоке.

Иран перешел к публичным угрозам

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи.

Он начал цинично врать, что Украина проиграла войну России, а теперь, мол, влазит в конфликте на Ближнем Востоке.

Провальная Украина фактически стала участником войны и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана, — утверждает Азизи.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Несмотря на это, он не анонсировал никаких конкретных действий или операций против Украины.

Что важно понимать, глава государства Владимир Зеленский уже направил на Ближний Восток три команды экспертов.

Их ключевая задача — помочь бороться с иранскими шахедами и защитить жизнь гражданского населения.

О помощи Украины уже попросили Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.