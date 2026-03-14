Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью"
Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью"

Иран перешел к публичным угрозам
Источник:  online.ua

14 марта иранский режим начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю защитить гражданское население на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Иран не объяснил, как он собирается мстить Украине.
  • Зеленский уже отправил украинских экспертов на Ближний Восток.

Иран перешел к публичным угрозам

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи.

Он начал цинично врать, что Украина проиграла войну России, а теперь, мол, влазит в конфликте на Ближнем Востоке.

Провальная Украина фактически стала участником войны и, согласно статье 51 Устава ООН, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана, — утверждает Азизи.

Несмотря на это, он не анонсировал никаких конкретных действий или операций против Украины.

Что важно понимать, глава государства Владимир Зеленский уже направил на Ближний Восток три команды экспертов.

Их ключевая задача — помочь бороться с иранскими шахедами и защитить жизнь гражданского населения.

О помощи Украины уже попросили Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Три команды профессиональные, укомплектованные… На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы отправили по нашим договоренностям — это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

