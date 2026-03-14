Иран неожиданно назвал Украину своей "законной целью"

14 марта иранский режим начал публично угрожать Украине из-за того, что глава государства Владимир Зеленский решил помочь Израилю защитить гражданское население на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Иран не объяснил, как он собирается мстить Украине.
- Зеленский уже отправил украинских экспертов на Ближний Восток.
Иран перешел к публичным угрозам
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрагим Азизи.
Он начал цинично врать, что Украина проиграла войну России, а теперь, мол, влазит в конфликте на Ближнем Востоке.
Несмотря на это, он не анонсировал никаких конкретных действий или операций против Украины.
Что важно понимать, глава государства Владимир Зеленский уже направил на Ближний Восток три команды экспертов.
Их ключевая задача — помочь бороться с иранскими шахедами и защитить жизнь гражданского населения.
О помощи Украины уже попросили Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
