Израиль готовится к масштабному вторжению в Ливан

Как удалось узнать изданию Axios, официальный Тель-Авив намерен существенно расширить наземную военную операцию на территории Ливана. Инсайдеры утверждают, что главной целью может стать захват всей территории к югу от реки Литани и уничтожение военной инфраструктуры группировки "Хезболла".
Главные тезисы
- ЦАХАЛ уже направил к ливанской границе три бронетанковые и пехотные дивизии.
- Ливан может вступить в войну на Ближнем Востоке.
Что известно о новых планах Израиля
По словам анонимных источников, прямо сейчас обсуждается самое масштабное израильское наземное вторжение в Ливан за последние несколько десятилетий.
Если эта операция все же начнется, то она, скорее всего, втянет Ливан в войну на Ближнем Востоке.
Инсайдеры рассказали журналистам, что ЦАХАЛ может прибегать к тем же маневрам, что и во время операций в Газе.
То есть прежде всего речь идет об уничтожении зданий, которые "Хезболла" испольщует для хранения оружия.
Как удалось узнать СМИ, решение о расширении операции было принято после масштабной атаки, когда "Хезболла" выпустила более 200 ракет по Израилю.
Что важно понимать, это воздушное нападение было согласовано с ракетными пусками со стороны Ирана.
