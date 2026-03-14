Израиль готовится к масштабному вторжению в Ливан

Источник:  Axios

Как удалось узнать изданию Axios, официальный Тель-Авив намерен существенно расширить наземную военную операцию на территории Ливана. Инсайдеры утверждают, что главной целью может стать захват всей территории к югу от реки Литани и уничтожение военной инфраструктуры группировки "Хезболла".

Главные тезисы

  • ЦАХАЛ уже направил к ливанской границе три бронетанковые и пехотные дивизии.
  • Ливан может вступить в войну на Ближнем Востоке.

По словам анонимных источников, прямо сейчас обсуждается самое масштабное израильское наземное вторжение в Ливан за последние несколько десятилетий.

Если эта операция все же начнется, то она, скорее всего, втянет Ливан в войну на Ближнем Востоке.

Инсайдеры рассказали журналистам, что ЦАХАЛ может прибегать к тем же маневрам, что и во время операций в Газе.

То есть прежде всего речь идет об уничтожении зданий, которые "Хезболла" испольщует для хранения оружия.

Как удалось узнать СМИ, решение о расширении операции было принято после масштабной атаки, когда "Хезболла" выпустила более 200 ракет по Израилю.

Что важно понимать, это воздушное нападение было согласовано с ракетными пусками со стороны Ирана.

К этой атаке мы были готовы до прекращения огня в Ливане, но теперь масштабная операция неизбежна, — уверяет один из инсайдеров.

