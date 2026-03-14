Ізраїль готується до масштабного вторгнення в Ліван

Як вдалося дізнатися виданню Axios, офіційний Тель-Авів має намір суттєво розширити наземну військову операцію на території Лівану. Інсайдери стверджують, що головною ціллю може стати захоплення всієї території на південь від річки Літані та знищення військової інфраструктури угруповання "Хезболла".

Головні тези:

  • ЦАХАЛ уже спрямував до ліванського кордону три бронетанкові та піхотні дивізії. 
  • Ліван може вступити у війну на Близькому Сході.

За словами анонімних джерел, просто зараз обговорюється наймасштабніше ізраїльське наземне вторгнення у Ліван за останні кілька десятиліть.

Якщо ця операція все ж розпочнеться, то вона, найімовірніше, втягне Ліван у війну на Близькому Сході.

Інсайдери розповіли журналістам, що ЦАХАЛ може вдаватися до тих самих маневрів, як і під час операцій у Газі.

Тобто насамперед йдетья про знищення будівель, що використовує "Хезболла" для зберігання зброї.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, рішення про розширення операції було ухвалено після масштабної атаки, коли "Хезболла" випустила понад 200 ракет по Ізраїлю.

Що важливо розуміти, цей повітряний напад був узгоджений із ракетними пусками з боку Ірану.

До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але тепер масштабна операція неминуча, — запевняє один із інсайдерів.

Більше по темі

Трамп готовий ліквідувати і нового лідера Ірану
Трамп налаштований діяти жорстко
Путін вмовляє Трампа віддати йому 450 кг збагаченого іранського урану — інсайдери
Путін
"Трамп підставляє його". Глава Пентагона може стати новою жертвою війни проти Ірану
Гегсет

