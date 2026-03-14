Ким Чен Ын осуществил пуски баллистики в направлении Японии
Категория
Мир
Дата публикации

Читати українською
Источник:  online.ua

14 марта Министерство обороны Японии официально подтвердило, что режим диктатора КНДР Ким Чен Ина провел пуски примерно десяти баллистических ракет в направлении Японского моря.

Главные тезисы

  • Ракеты упали в воду, не достигнув территории Японии.
  • На провокацию мгновенно отреагировал премьер-министр Фумио Кишида.

КНДР пытается запугать Японию

Как сообщают представители японского оборонного ведомства, пуски начались около 13:24 по местному времени из района западного побережья КНДР в северо-восточном направлении.

Кроме того, указано, что радиолокационные системы Силы самообороны Японии зафиксировали цели сразу после старта.

Согласно последним данным, северокорейские ракеты пролетели около 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров.

Официальное Токио уверяет, что все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На фоне последних событий премьер-министр Фумио Кишида отдал приказ членам своей команды немедленно активизировать сбор и анализ информации.

По его словам, прямо сейчас крайне важно обеспечить готовность к возможным непредсказуемым ситуациям.

При офисе главы правительства уже начал работу специальный антикризисный штаб, координирующий действия министерств и экстренных служб.

Режим Ким Чен Ына пока не комментировал и не объяснял свое решение осуществить пуски баллистики в направлении Японии.

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?