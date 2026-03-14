Ким Чен Ын осуществил пуски баллистики в направлении Японии

14 марта Министерство обороны Японии официально подтвердило, что режим диктатора КНДР Ким Чен Ина провел пуски примерно десяти баллистических ракет в направлении Японского моря.
Главные тезисы
- Ракеты упали в воду, не достигнув территории Японии.
- На провокацию мгновенно отреагировал премьер-министр Фумио Кишида.
КНДР пытается запугать Японию
Как сообщают представители японского оборонного ведомства, пуски начались около 13:24 по местному времени из района западного побережья КНДР в северо-восточном направлении.
Кроме того, указано, что радиолокационные системы Силы самообороны Японии зафиксировали цели сразу после старта.
Согласно последним данным, северокорейские ракеты пролетели около 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров.
Официальное Токио уверяет, что все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.
На фоне последних событий премьер-министр Фумио Кишида отдал приказ членам своей команды немедленно активизировать сбор и анализ информации.
По его словам, прямо сейчас крайне важно обеспечить готовность к возможным непредсказуемым ситуациям.
Режим Ким Чен Ына пока не комментировал и не объяснял свое решение осуществить пуски баллистики в направлении Японии.
