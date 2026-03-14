Ким Чен Ын осуществил пуски баллистики в направлении Японии

14 марта Министерство обороны Японии официально подтвердило, что режим диктатора КНДР Ким Чен Ина провел пуски примерно десяти баллистических ракет в направлении Японского моря.

КНДР пытается запугать Японию

Как сообщают представители японского оборонного ведомства, пуски начались около 13:24 по местному времени из района западного побережья КНДР в северо-восточном направлении.

Кроме того, указано, что радиолокационные системы Силы самообороны Японии зафиксировали цели сразу после старта.

Согласно последним данным, северокорейские ракеты пролетели около 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров.

Официальное Токио уверяет, что все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На фоне последних событий премьер-министр Фумио Кишида отдал приказ членам своей команды немедленно активизировать сбор и анализ информации.

По его словам, прямо сейчас крайне важно обеспечить готовность к возможным непредсказуемым ситуациям.

При офисе главы правительства уже начал работу специальный антикризисный штаб, координирующий действия министерств и экстренных служб.

Режим Ким Чен Ына пока не комментировал и не объяснял свое решение осуществить пуски баллистики в направлении Японии.