Украина нанесла удары по аэродрому "Майкоп" в РФ
Украинские воины атаковали аэродром "Майкоп"
14 марта Генеральный штаб ВСУ официально объявил об атаке на аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея РФ. Более того, известны новые подробности поражения вражеского предприятия ВПК "Кремной Эл".

Главные тезисы

  • На территории предприятия “Кремний Эл” в Брянске поражен основной производственный корпус.
  • Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев.

С целью ослабления оперативно-тактической авиации РФ украинские воины атаковали инфраструктуру военного аэродрома “Майкоп”.

Уже подтверждено успешное поражение объектов инфраструктуры аэродрома.

Более того, известны новые результаты удара по предприятию военно-промышленного комплекса противника "Кремний Эл" в Брянске.

В частности, поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам разных типов). В результате удара возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса.

Генштаб ВСУ также обращает внимание на то, что под удар Сил обороны попало складское помещение хранения компонентов для производства микросхем.

Согласно последним данным, огонь охватил около 400 м2.

Важным фактором является то, что производство на предприятии остановлено ориентировочно на полгода.

Системное поражение военной инфраструктуры и предприятий ВПК противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, — заявили украинские защитники.

