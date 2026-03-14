Украина нанесла удары по аэродрому "Майкоп" в РФ

14 марта Генеральный штаб ВСУ официально объявил об атаке на аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея РФ. Более того, известны новые подробности поражения вражеского предприятия ВПК "Кремной Эл".
Главные тезисы
- На территории предприятия “Кремний Эл” в Брянске поражен основной производственный корпус.
- Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев.
Украинские воины атаковали аэродром "Майкоп"
С целью ослабления оперативно-тактической авиации РФ украинские воины атаковали инфраструктуру военного аэродрома “Майкоп”.
Уже подтверждено успешное поражение объектов инфраструктуры аэродрома.
Более того, известны новые результаты удара по предприятию военно-промышленного комплекса противника "Кремний Эл" в Брянске.
Генштаб ВСУ также обращает внимание на то, что под удар Сил обороны попало складское помещение хранения компонентов для производства микросхем.
Согласно последним данным, огонь охватил около 400 м2.
Важным фактором является то, что производство на предприятии остановлено ориентировочно на полгода.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-