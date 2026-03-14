Силы обороны поразили российский порт "Кавказ"

Ночью 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли мощные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры России непосредственно на территории противника. В этот раз успешно были поражены нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктура порта "Кавказ".

Новые дипстрайки Украины — какие последствия

Под новый мощный удар Сил обороны Украины попал нефтеперерабатывающий завод Афипский, который находится в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что годовой объем его переработки достигает 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки страны-агрессорки.

Украинские воины попали в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Более того, указано, что метко прилетело по инфраструктуре порта “Кавказ” в районе Чушки (Краснодарский край, РФ).

Уже подтверждено повреждение инфраструктуры.

Что важно понимать, каждое из атакованных Украиной российских предприятий вовлечено в обеспечение армии РФ на фронте.