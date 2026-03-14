Силы обороны поразили российский порт "Кавказ"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ
Читати українською

Ночью 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли мощные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры России непосредственно на территории противника. В этот раз успешно были поражены нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктура порта "Кавказ".

Главные тезисы

  • На российском НПЗ начался масштабный пожар после атаки Украины.
  • Масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены впоследствии.

Новые дипстрайки Украины — какие последствия

Под новый мощный удар Сил обороны Украины попал нефтеперерабатывающий завод Афипский, который находится в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что годовой объем его переработки достигает 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки страны-агрессорки.

Украинские воины попали в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Более того, указано, что метко прилетело по инфраструктуре порта “Кавказ” в районе Чушки (Краснодарский край, РФ).

Уже подтверждено повреждение инфраструктуры.

Что важно понимать, каждое из атакованных Украиной российских предприятий вовлечено в обеспечение армии РФ на фронте.

Системное поражение военной инфраструктуры, предприятий ВПК и объектов, задействованных в снабжении российской армии, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — сказано в заявлении Генштаба.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?