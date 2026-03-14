Украина сбила абсолютно все крылатые ракеты во время атаки РФ

При отражении новой массированной атаки России противовоздушная оборона Украины смогла сделать то, что происходит крайне редко, а именно уничтожила все крылатые ракеты, которыми атаковал враг.
Главные тезисы
- Украинские силы ПВО достигли феноменального результата во время отражения атаки РФ.
- Этот успех стал возможен благодаря качественной и слаженной работе пилотов истребителей.
ПВО Украины работает все эффективнее
С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Он обратил внимание на то, что на этот раз для атаки враг использовал почти 500 средств воздушного нападения.
В частности, были ракеты, летящие по баллистической траектории — "Искандер-М", а также две противокорабельные ракеты "Циркон" — большинство из них удалось уничтожить.
Однако главным событием стало то, что ПВО Украины 14 марта продемонстрировала новый феноменальный результат — речь идет об уничтожении абсолютно всех российских крылатых ракет, в частности, типов Х 101 и "Калибр".
Более того, отличные результаты работы продемонстрировали экипажи дронов-перехватчиков и зенитных дронов, которыми удалось уничтожить немалое количество российских БПЛА.
