Украина сбила абсолютно все крылатые ракеты во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

При отражении новой массированной атаки России противовоздушная оборона Украины смогла сделать то, что происходит крайне редко, а именно уничтожила все крылатые ракеты, которыми атаковал враг.

Главные тезисы

  • Украинские силы ПВО достигли феноменального результата во время отражения атаки РФ.
  • Этот успех стал возможен благодаря качественной и слаженной работе пилотов истребителей.

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Он обратил внимание на то, что на этот раз для атаки враг использовал почти 500 средств воздушного нападения.

В частности, были ракеты, летящие по баллистической траектории — "Искандер-М", а также две противокорабельные ракеты "Циркон" — большинство из них удалось уничтожить.

Однако главным событием стало то, что ПВО Украины 14 марта продемонстрировала новый феноменальный результат — речь идет об уничтожении абсолютно всех российских крылатых ракет, в частности, типов Х 101 и "Калибр".

Прежде всего, это заслуга пилотов — отмечает командующий Воздушных Сил работу летчиков F-16 и других, которые большую часть крылатых ракет сегодня сбили. Также зенитчики 96 Киевской зенитно-ракетной бригады поработали неплохо именно в сбитии ракет.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

Более того, отличные результаты работы продемонстрировали экипажи дронов-перехватчиков и зенитных дронов, которыми удалось уничтожить немалое количество российских БПЛА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 460 из 498 целей во время массированного удара РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы 13-14 марта
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 14 марта 2026 года
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп спас Путина от быстрого поражения в Украине
Трамп снова играет на стороне Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?