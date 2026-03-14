Украина сбила абсолютно все крылатые ракеты во время атаки РФ

При отражении новой массированной атаки России противовоздушная оборона Украины смогла сделать то, что происходит крайне редко, а именно уничтожила все крылатые ракеты, которыми атаковал враг.

ПВО Украины работает все эффективнее

С заявлением на этот счет выступил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Он обратил внимание на то, что на этот раз для атаки враг использовал почти 500 средств воздушного нападения.

В частности, были ракеты, летящие по баллистической траектории — "Искандер-М", а также две противокорабельные ракеты "Циркон" — большинство из них удалось уничтожить.

Однако главным событием стало то, что ПВО Украины 14 марта продемонстрировала новый феноменальный результат — речь идет об уничтожении абсолютно всех российских крылатых ракет, в частности, типов Х 101 и "Калибр".

Прежде всего, это заслуга пилотов — отмечает командующий Воздушных Сил работу летчиков F-16 и других, которые большую часть крылатых ракет сегодня сбили. Также зенитчики 96 Киевской зенитно-ракетной бригады поработали неплохо именно в сбитии ракет. Юрий Игнат Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

Более того, отличные результаты работы продемонстрировали экипажи дронов-перехватчиков и зенитных дронов, которыми удалось уничтожить немалое количество российских БПЛА.