ПВО обезвредила 460 из 498 целей во время массированного удара РФ

Ночью 13-14 марта Россия осуществляла массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. В общей сложности речь идет о 498 средствах воздушного нападения, большинство из которых успешно обезвредили силы ПВО.
Главные тезисы
- Информация о четырех российских ракетах уточняется.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
ПВО отчитывается о результатах своей работы 13-14 марта
Для новой массированной атаки враг использовал:
2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска — ТОТ АР Крым);
13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская обл., РФ);
25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватории Черного и Каспийского морей);
24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска — Вологодская обл., РФ);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска — Курская обл., РФ, ТОТ Донецкой обл.);
430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 250 из них — "шахеды".
Что важно понимать, основное направление удара — Киевская область.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
1 противокорабельную ракету "Циркон";
7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
25 крылатых ракет "Калибр";
24 крылатые ракеты Х-101;
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
402 вражеских БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.
Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.
Больше по теме
