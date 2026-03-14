Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 460 из 498 целей во время массированного удара РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы 13-14 марта
Read in English
Читати українською

Ночью 13-14 марта Россия осуществляла массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. В общей сложности речь идет о 498 средствах воздушного нападения, большинство из которых успешно обезвредили силы ПВО.

Главные тезисы

  • Информация о четырех российских ракетах уточняется.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Для новой массированной атаки враг использовал:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска — ТОТ АР Крым);

  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская обл., РФ);

  • 25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватории Черного и Каспийского морей);

  • 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска — Вологодская обл., РФ);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска — Курская обл., РФ, ТОТ Донецкой обл.);

  • 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 250 из них — "шахеды".

Что важно понимать, основное направление удара — Киевская область.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:

  • 1 противокорабельную ракету "Циркон";

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

  • 25 крылатых ракет "Калибр";

  • 24 крылатые ракеты Х-101;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

  • 402 вражеских БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

