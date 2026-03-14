ППО знешкодила 460 із 498 цілей під час масованого удару РФ
ППО знешкодила 460 із 498 цілей під час масованого удару РФ

Протягом ночі 13-14 березня Росія здійснювала масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Загалом ідеться про 498 засобів повітряного нападу, більшсть з яких успішно знешкодили сили ППО.

Головні тези:

  • Інформація щодо чотирьох російських ракет уточнюється.
  • Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

ППО звітує про результати своєї роботи 13-14 березня

Для нової масованої атаки ворог використав:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску — ТОТ АР Крим);

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська обл., РФ);

  • 25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторії Чорного та Каспійського морів);

  • 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська обл., РФ);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску — Курська обл., РФ, ТОТ Донецької обл.);

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".

Що важливо розуміти, основний напрямок удару — Київська область.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей — 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

  • 1 протикорабельну ракету "Циркон";

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

  • 25 крилатих ракет "Калібр";

  • 24 крилаті ракети Х-101;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

  • 402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

