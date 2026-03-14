ППО знешкодила 460 із 498 цілей під час масованого удару РФ

Протягом ночі 13-14 березня Росія здійснювала масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування. Загалом ідеться про 498 засобів повітряного нападу, більшсть з яких успішно знешкодили сили ППО.
Головні тези:
- Інформація щодо чотирьох російських ракет уточнюється.
- Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
ППО звітує про результати своєї роботи 13-14 березня
Для нової масованої атаки ворог використав:
2 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску — ТОТ АР Крим);
13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська обл., РФ);
25 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторії Чорного та Каспійського морів);
24 крилаті ракети Х-101 (район пуску — Вологодська обл., РФ);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску — Курська обл., РФ, ТОТ Донецької обл.);
430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них — "шахеди".
Що важливо розуміти, основний напрямок удару — Київська область.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
1 протикорабельну ракету "Циркон";
7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
25 крилатих ракет "Калібр";
24 крилаті ракети Х-101;
1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
402 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-